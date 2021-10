Felülről mi minden egyszerűbb? Mire jó egy drón?

Egy fiatal lány szerelmi bánatában elcsatangolt, és eltévedt a rengeteg erdőben. Leszállt az éj. A keresők drónnal szálltak a magas fák fölé. Az eszközre ez­úttal hőkamerát csíptettek. A leány éjfélre már otthon is volt.

A drónok alkalmazási lehetőségeiről beszélt a Titkok Házában megtartott keddi pályaorientációs napon Lehoczky Máté drónspecialista.

A fényképészek, opera­tőrök, filmrendezők kedvelt eszközei a drónok, a rájuk erősített kamerák segítségével légi felvételek, fényképek és videók készítésére prímán alkalmasak. Olyan nézőpontok találhatók velük, amelyek máshogy nem, vagy csak nagyon drágán, helikopter felrepítése árán lehetséges, írja a feol.hu.

Sőt, mondott példát is Lehoczky Máté: egy mozifilm költségvetésének meg se kottyan, ha sziklának ütközik egy több százezer forintos drón, s ripityára törik, ha előtte a felvett jelet, a becsapódás rettenetes-látványos pillanatát el­küldte egy földi vevőegységnek. Egy jó felvétel sokat ér.

– Azt kell tudni, hogy a drón csak egy eszköz, egy platform, ami visz valamilyen szenzort – fogalmazott Lehoczky Máté. Amit visz, az szinte bármi lehet. A kérdés csak az, hogy elbírja-e, illetve hogy milyen hosszú a repülési idő, s mennyire veszélyes az útvonal.

A fejlesztések folynak. Állandó téma, hogy a gyakran akkumulátorokkal táplált drónok súlyának felét éppen az energiaforrás adja. Minél nagyobb a drón, annál nagyobb aksi kell bele. Hatékony volna, ha töpöríthetők volnának ezek. Jegyezzük meg, léteznek gázolajjal, benzinnel működő drónok is.

Nos, hol használják, használhatják a drónokot az eddig említetteken kívül? A drón­specialista szerint a lehetőségek száma végtelen. A földmérés, az építőipar területén – térképek, 3D modellek elkészítéséhez – is alkalmaznak már ilyen eszközöket. A mezőgazdaság is gyakori felhasználója a drónoknak: magasról nézve más az agrártáj is. Az infrakamerákkal felszerelt drónok segítségével pikk-pakk kirajzolhatók a betegséggel, tápanyaghiánnyal küzdő növényekkel terhelt földterületek.

Ezeken túl akár csomagkiszállításra, sőt sürgősségi vérszállításra, de akár még taxiként is használhatók (lehetnek) az arra rátermett drón­eszközök. Ahogy a katasztrófavédelem feladatellátásában is alkalmazhatók lehetnek. S mint láttuk, eltűnt személyek megtalálását is hatékonyan támogatják.