Felüdülés lehet a fürdőzés, de figyeljünk kedvenceinkre

A meleg nyári napok és a hosszan tartó kánikula kutyáink számára éppen olyan fárasztó, megterhelő és nehezen elviselhető lehet, mint számunkra.

Hazánkban egyre szélesebb körben terjed el a kutyatartás, hiszen jó társaságot adnak a négylábúak, de vannak időszakok, amikor még fokozottabban kell figyelni rájuk, mint az átlagos napokon. Az elmúlt nyarak egyre melegebb időjárást hoztak, mint ahogy azt most is tapasztalhatjuk, és a forróság az egészséges szervezetet is meg tudja viselni, írja a feol.hu.

Ilyenkor nem csak a fák adta árnyék, vagy adott esetben a lakás hűvös falai nyújthatnak menedéket kedvenceink számára. Ahogy nekünk, úgy kutyáinknak is jóleshet egy-egy hűsítő fürdőzés. Ugyanakkor nem minden kutya szereti a vizet. Ezt a gazdáknak tudniuk kell, de az első strandolás előtt mindenképp fel kell mérni, hogy kedvencünk hogy viszonyul a vízhez. A félelem elkerülése érdekében még kölyök korban el kell kezdeni hozzászoktatni a frissítő folyadékhoz, amit játékosan, fokozatosan tegyünk. Örökbe fogadott négylábú esetében ez persze nem lehetséges, de náluk is fokozatosan kell felmérni az esetleges félelmet. A gát feloldása akár hosszú ideig is eltarthat, ha például egy vízzel kapcsolatos traumán kellett átmennie korábban.

A strandolásra viszont érdemes néhány fontos aprósággal felkészülni. Természetesen ilyenkor is nagyon fontos a folyadékpótlás. Erre a célra

alkották meg a hordozható itatót, amit nevezhetünk akár kutyakulacsnak is, hiszen lényegében ugyanazt a feladatot látja el. Ne felejtsünk el kutyánk számára is magunkkal vinni egy törölközőt, amivel megtöröljük – különösen a fülét – úszás után. Sőt a fülgyulladásra hajlamos egyedeket az úszás helyett inkább a sekély területen próbáljuk rávenni a pancsolásra, és emellett a folyamatos állatorvosi felügyelet is kiemelten fontos esetükben. Első alkalommal, vagy ha esetleg csónakon közelítjük meg a fürdőhelyet, érdemes mentőmellényt is ráadni. Egy esetleges balesetnél sokat segíthet egy elsősegélycsomag is, hiszen a nyílt vizekben könnyen megvághatja lábukat egy szilánk, kő, vagy kagyló éle.

A vízparti területeken rengeteg szúnyoggal találkozhatunk, és a fák, bokrok közelében a kullancsok is könnyen megtelepednek, ezért a vérszívók elleni védelem ilyenkor még fontosabb lehet.

A víz hőmérsékletére a kutyák esetében is fontos figyelni. Csakúgy, mint az embereknél, náluk is veszélyes lehet, ha felhevült testtel rohannak a vízbe. Ezért mindenképpen ügyelni kell a fokozatosságra és a testük lehűtésére.