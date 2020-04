Felüdít egy céltalan piaci nézelődés

Semmi ok nincs, amiért a piac felé kellene venni az irányt, krumpli, hagyma, zöldség bőséggel van otthon, „egy hadseregnek elég” – mondaná nagyanyám, látva a gondosan betárolt portékát.

Minden van itthon, de mégis cihelődni kezdek, hogy kilenc után odaérjek, mintha bizony dolog lenne, mintha nem lenne mindegy, mit eszünk, sőt, mintha nem lenne minden mindegy. Jó kis alibi ez, csak hogy kimozdulhassak, menjek a piacra – vagy bárhová ebben a karantén sújtotta világban. Egy fej saláta azért nem ártana a tojásos nokedli mellé…

Szellős az idő, szellősek a standok is, ahol a piac sarkában nagy örömömre felfedezem Gabikáékat, régi ismerőseinket, kedvenc viszonteladóinkat, akik egy szezon erejéig visszacsábultak az Őrségből. Meglátva őket mintha helyére is billenne a sarkából kifordult világ, s érzem újra az állandóságot, a jól megszokottat.

A felhozatalra panasz nem lehet, de megígértem, hogy az árakon nem bosszankodom, annyi métely mérgez minket a hírektől kezdve az ablakon beszállingózó levegőig, hogy ennyitől megkímélem magunkat.

Csodálatos új­krumplit látni, kilója 800 forintba kerül, ez már garantálja, hogy visszavonhatatlanul itt a tavasz, és került mellé a fóliasátrakból kovászolni való uborka is, aminek szintén 800 forint körül mérték kilóját. Kis dobozkákban piroslik az eper, 1800-2000 kilója, de tudjuk ugye, hogy ennek az importárunak se íze, se zamata, a jó kis hazai szabadföldi eper messziről csalogat majd minket édes illatával. Megvárjuk, mert e korai gyümölcs az elégedettség helyett inkább csak bosszúságot ígér, amiért nem olyan, amilyet várnánk.

Megveszem a fej salátát 240 forintért, sok keserű levél ül a vastag torzsán, de így jár az, akinek nincs kiskertje, ahol reggeltől estig hajladozva, kapálva, öntözve megtermelné magának a zsenge primőrt.

A telkesekből egyébként sokan grasszálnak a sorok között, a palántaárusok ugyanis egészen termetes példányokkal csábítják őket: paprika-, paradicsom-, zeller-, karalábépalántákat kínálnak, megszámlálhatatlan fajtaválasztékban. Aki fűszernövényekkel gazdagítaná erkélyét vagy kiskertjét, azok számára jó hír, hogy kapható kis cserépben előnevelt rozmaring, kakukkfű, bazsalikom, majoránna, menta, citromfű.

A balkonra, kiskertbe való virágokat is árulják, muskátli, petúnia, büdöske várja, hogy végleges helyére kerüljön. A begóniák a hidegre kényesek, így azok majd csak a fagyos­szentek elmúltával kerülnek a virágárusok kínálatába.

Meg is van az ok, amiért néhány nap múlva újra jönnöm kell körülnézni…