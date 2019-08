Feltűnik egyáltalán a sokszínű, gazdag teríték látványa?

Amikor az ember lassan jár, többet lát, mint ha rohanvást minden látnivalót fölnyársalna a szemével. Így van ez a piaci standok között is.

Amikor nem rohanunk beszerezni a családnak a hétre való pakkot, amikor nem listával a kezünkben osztunk-szorzunk, miből mennyit vegyünk, hanem csak ballagunk és nézelődünk, akkor törhetnek rá az emberre botor gondolatok.

Nézem a standokat, és ámulok-bámulok, mennyi minden van az emberiség asztalán, és micsoda gazdagságban. Ha az ízeket, illatokat számításba sem veszem, akkor is igencsak szorgalmas volt a Teremtő, amikor a sok gyümölcsöt megalkotta. Mit bíbelődhetett az apró szemű málnával, a sokszemű szőlőfürtön át az óriási dinnyéig. Jól meg is cifrázta a dolgot, mert szőlőből oly sokfélével telepítette tele az Édent, mintha szorgalmi feladatul kapta volna. Aztán az őszibarack. Az igazán édes zamatost csúnya szőrös héjjal takarja, és játszadozott az illat és zamat komponálásával, át-átcsúszva a mangófélékhez vagy a szilvákhoz.

Teremtett fagyöngyöt, borókát, kökényt, nagyobbacskából áfonyát, csipkebogyót – mindegyiknek más ízt, színt és feladatot szánva. Ki is tagadhatná, hogy egy karfiol, a levelei ölelésében megbúvó virágzatával a kreativitás magasiskolája, vagy a kukorica, amelynek szemeit úgy védi és táplálja a hajazat-levélzet, hogy megőrizhesse nekünk magát… Ritka módra ki van ez találva, mondhatnánk, és mert nagy emberektől idézni megengedett, így ideillesztem, hogy e földi gazdagság, tökéletesség láttán mondta (szabad fordításban) Albert Einstein: Ez annyira tökéletes, hogy ember nem alkothatta!

Jó messzire kalandoztam a zöldbabtól, merthogy jelentem: beérett a másodvetés, s bár megkérik az árát a kilónként 700-900 forinttal, lesz még idén jóféle rakott zöldbab, darált hússal gazdagon rétegezve, finom föllel meglocsolva. E remek hír után következzék a lehangolóbb: a paradicsom tartja 380 forintos minimumárát, utánanéztem: tavaly ilyenkor már 250-ért vehettük kilóját. Viszont a tapasztalat szerint szeptembertől lassacskán megint mindennek emelkedik az ára.

A zöldfűszerek sorában csodás zellerzöldet adnak 50 forintért, rebarbara, lestyán is kapható, és a húszdekányi friss, illatos bazsalikomot 300 forintért kínálják. Ezeket most érdemes megvenni, megszárítani, tésztaszűrőn átmorzsolni és jól záródó üvegbe rakni. Kosztosaim a megmondhatói, hogy a házi bazsalikommal fel nem veszi a versenyt egyik zacskós sem, a maguk egyforma fűízével.

Gyümölcsök terén pár hétig még az őszibarack és a szilva dirigál, körtét csak néhol és drágán kínálnak, vagy ki tudja, talán téli tárolásra szánják. Érdemes még kihasználni a csemegekukorica szezonját, a jó sós vízben puhára főzött csöveket kapkodja majd a meccs alatt a szurkolásra sereglett vendégség, és a sör is jól csúszik rá.