Feltóti Péter lenyűgöző asztrofotói

Az első fényképek elkészítése óta szeretjük a fotókat mind a mai napig. A fotózás két ága különösen izgalmas. A makrovilág és az űr megörökítése olyan varázslatos világot tár elénk, melyet csodálattal nézünk. Most az asztrofotózással ismerkedhetünk meg Feltóti Péter révén, aki a Magyar Asztrofotósok Egyesülete alelnöke és alapító tagja, nem mellesleg dunaújvárosi illetőségű.

– Erős a természettudományi érdeklődésem. A csillagászat gyerekkorom óta érdekelt, sokat olvastam róla és sok műsort néztem ezzel kapcsolatban. Teljesen véletlenül tapasztaltam meg, hogy a csillagászatot személyesen is meg lehet élni. Már felnőttként egy nyaralás alkalmával ért a felismerés. Egy horvát szigeten olyan helyen voltunk, ahol a fényszennyezés nagyon kicsi, így rácsodálkoztunk az ég csillagaira. Szerettük volna megörökíteni ezt a látványt és egy teljesen hétköznapi fényképezőgéppel készítettünk pár képet emlékbe. Sokkal több csillagot rögzített a kamera, mint amit szabad szemmel észleltünk. Láttunk rajta még valamit, ami nem csillag volt. Mint kiderült, az Androméda galaxist is sikerült rögzíteni. Ez az élmény indított el az asztrofotózás felé. Ma már egy jobb mobiltelefonnal is lehet olyan élményhez jutni, ami a szabadszemes észlelésnél többet láttat. Természetesen asztrofotózásra nem alkalmas a mobiltelefon, de élményszinten meglephet bennünket.

– Milyen eszközök szükségesek az asztrofotózáshoz?

– Az asztrofotográfia fejlődéséhez szükség volt az eszközök fejlődésére is. Az amatőr asztrofotózás aranykorát éljük, mert a digitális fényképezés gyors ütemű fejlődését tapasztaljuk. Az analóg filmes korszakhoz képest a digitális fotózás megjelenésekor nagyságrendekkel jobb minőségű képeket lehetett készíteni. Évente ugyan azon összegért egyre jobb gépeket lehet vásárolni. Ezért pár százezer forintos felszereléssel egészen jó szintű asztrofotókat lehet készíteni. Én már olyan fényképezőgépeket használok, amelyek egy picit magasabb szinten mozognak, mint a polcról levehető általános célú fényképezőgépek. Az én kamerám már asztrofotózásra készült eszköz, de ez is már elérhető árú kamera amatőr kategóriában. Az eszközök fejlődését mutatja, hogy míg régebben csak az obszervatórium csillagászai rendelkeztek olyan szintű CCD kamerákkal, melyet most már bárki megvehet akár félmillió forinttól.

– Mögöttes tudás nélkül még a legjobb eszköz is csak porfogónak jó.

– Összetett ismeretre van szükség egy asztrofotó elkészítéséhez. Ezeket a műszereket hangolni kell, testre kell szabni. Ezeknek az eszközöknek a karbantartása folyamatos feladat. Természetesen a fotográfiai és az alapvető csillagászati ismereteken felül némi tudással kell rendelkezni elektronika, optika, mechanika, meteorológiai és informatika területén is. A digitális fotók utómunkáihoz szükség van a képfeldolgozó programok használatára.

A Föld forgása miatt a hosszú záridős képeknél az objektumok bemozdulnak, emiatt olyan mechanikát használunk, mai követi az ég forgását. Az asztrófotózásra alkalmas távcsövek ekvatoriális mechanikával dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a föld forgástengelyével párhuzamosítva van az egyik tengelyük. Ez egy tengelykereszt, ami nem függőlegesen és vízszintesen mozog, mint egy kameraállvány, hanem egy tengely mozgatásával tudja a Föld forgását kompenzálni egy léptetőmotor segítségével. Ehhez szükséges egy vezető elektronika is, amely a pontatlanságokat ki tudja küszöbölni.

Az időjárással is jó tisztában lenni, nem elég, ha derült az idő. Amikor nagy nagyítás és nagy felbontás mellett távoli kis halvány objektumokat szeretnénk fényképezni, a levegőben lévő aeroszolok, a levegő turbulenciája és még sok más, mind befolyásolják a fotó minőségét.

– A fényszennyezés kardinális probléma lehet.

– A civilizációnk fejlődésének egyik velejárója, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. Mi Magyarországon jellemzően kitelepülős asztrofotósok vagyunk, ami azt jelenti, hogy minél távolabb megyünk a városok fényszennyezésétől, de léteznek fényszennyeződés szűrők is, ezek is nagy hatékonysággal tudják megszűrni a nem kívánt fényt. Ezek kompromisszumos megoldások, emiatt én azt javasolnám, hogy aki asztrofotót szeretne készíteni, távolodjon el minél jobban a fényszennyeződéstől.

– Hányan foglalkoznak asztrofotózással Magyarországon?

– Ezt csak megbecsülni lehet, mert pontos számról nem lehet tudni, ráadásul sokan belekóstolnak, de a komplexitás, vagy az anyagiak hiánya miatt hamar abbahagyják. A Magyar Asztrofotósok Egyesületének száznégy tagja van.

– Mivel foglalkozik az egyesület?

– Nemrég vettünk egy ingatlant Somogy megyében Törökkoppány településen, egy hegyoldalba felmenő telken. Ez kiválóan alkalmas asztrofotózáshoz. Még szükség lesz fejlesztésre, hogy a több napos kitelepülések alkalmával komfortosabb körülmények között tudjunk tevékenykedni.

A nagyközönség számára érdekes lesz az Országos Asztrofotó kiállítás, melyet 2021. október 16 és 2021. november 9. között a Magyar Természettudományi Múzeumban rendezünk meg Csillag-Képek 2021 címen. A látogatók megtekinthetik majd hazánk 67 asztrofotósának munkáiból kiválasztott legszebb 106 asztrofotót, melyek a földi tájat az égbolttal együtt ábrázoló asztrotájképektől a Naprendszeren át a távoli galaxisokig kalauzolják a nézőket. A kiállításon láthatók lesznek a neves nemzetközi versenyre beválasztott lenyűgöző magyar fotók is.