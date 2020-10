Felismeri ezeket, az akár városunkban is előforduló madárfajokat?

A nyüzsgő város is része a természetnek, hiszen nem más, mint egy abból kiragadott darab. Be is népesítik a madarak, sokszor észre sem vesszük, hogy köztünk élnek. Néha halljuk a hangjukat vagy látjuk elreppenni őket, ha időt szánunk rá, lehetőségünk lesz jobban megfigyelni őket, fajtájukat, szokásaikat. Madárfelismerő kvízünk második részében ismét próbára tehetik tudásukat. Lássuk!

1 /10 Milyen madár látható a képen? Zöldike Seregély Erdei pinty 2 /10 Milyen madár látható a képen? Kék cinege Őszapó Szajkó 3 /10 Milyen madár látható a képen? Seregély Dolmányos varjú Búbospacsirta 4 /10 Milyen madár látható a képen? Balkáni gerle Fekete rigó Nagy fakopáncs 5 /10 Milyen madár látható a képen? Csóka Tengelic Meggyvágó 6 /10 Milyen madár látható a képen? Házi rozsdafarkú Vörösbegy Veréb 7 /10 Milyen madár látható a képen? Tengelic Búbos banka Fenyőrigó 8 /10 Milyen madár látható a képen? Holló Csóka Dolmányos varjú 9 /10 Milyen madár látható a képen? Csicsörke Tengelic Erdei pinty 10 /10 Milyen madár látható a képen? Búbos banka Széncinege Búbospacsirta Gratulálunk! Te aztán értesz a madarakhoz, szép munka! Ez most nem sikerült túl jól....ráadásul még ezt az egyébként kedves pingvint és felidegesítetted!