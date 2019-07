Félidejéhez érkezett a Rockmaraton – Varga Zoltán értékelt

A tegnapi napon elérkeztünk a Rockmaraton fesztivál félidejéhez. Varga Zoltán operatív szervezőt kérdeztük az eddigi tapasztalatokról.

Varga Zoltán főszervező elmondta, hogy az előjelek szerint az idei lesz az eddigi leglátogatottabb Rockmaraton Fesztivál. A bérletek már teljes számban elfogytak, a szombati napijegyeket is hiába keresik már a pénztárnál és az internetes oldalakon. A mai napra korlátozott számban még elérhető napijegy.

A megnövekedett létszám nem kevés feladatot is adott a szervezőknek, hiszen a kemping területét úgy kellett kibővíteniük, hogy a katasztrófavédelem szabályainak is megfeleljen, és a strandolóktól se vegyenek el teret, hiszen fontos, hogy a városiak is használni tudják a szabadstrandot a rendezvény ideje alatt. Ugyanez érvényes természetesen a horgászokra is, az ő mozgásukat is biztosítják kedvenc horgászhelyeikre.

Varga Zoltán összességében elégedett az eddigi napokkal, hiszen bátran kijelenthető, eddig semmilyen komoly probléma nem adódott a fesztivállal, illetve a fesztivál látogatóival kapcsolatban. Eddig az időjárás is kegyes volt a rendezvényhez, sem eső, sem vihar nem nehezítette az eseményeket. Mint mondta, nagyon jó látni, hogy a fesztiválozók jól érzik magukat, és a több ezer ember ellátásában sincs fennakadás.

A szervezők mindvégig odafigyelnek a koncertlátogatók komfortérzetére, a megnövekedett létszám miatt úgy ítélték meg, hogy nem lesz elegendő mellékhelyiség a fesztivál területén, így tegnapra már újabb 40 mobilvécét hozattak. A Rockmaraton szervezői egyébként is hangsúlyt fektetnek a komfortra, hiszen igyekeznek beleélni magukat a fesztiválozók helyébe, és úgy intézik a dolgokat, ahogy ők is jól éreznék magukat. Pontosabban a feltételes mód nem is helytálló, ugyanis Varga Zoltán is 13 éjszakát, és eggyel több napot itt tölt a fesztivál helyszínén, így saját maga is megtapasztalhatja, milyenek a körülmények. Mára elmondható, hogy az ország legigényesebb fesztiváljának ad otthont a Szalki-sziget évről évre. Mindez köszönhető annak a profi csapatnak, amely az esztendők során összekovácsolódott.

Azt már megszokhattuk, hogy minden évben valami újjal állnak elő a szervezők, az idei sem volt kivétel. Ám a jövő évi fesztivál már a harmincadik lesz, amit Varga Zoltán maga sem remélt volna, amikor 2004-ben átvette a szervezést. Annyit már most elárult, hogy nagyon készülnek a kerek évfordulóra, augusztusban már vázolják is terveiket, néhány fellépő nevével együtt.