Fél Dunántúlnyi jelet rajzoltak az égboltra hálából

Az erős dunaújvárosi kötelékekkel rendelkező magyar oktató és sportrepülőgépeket fejlesztő Magnus Aircraft pilótája, egy Fusion 212-es géppel rajzolt óriási keresztet és lájkot Magyarország légterében.

„Köszönjük az erőn felüli teljesítményt minden egészségügyi dolgozónak világszerte!” Ezzel a címmel adta közre Facebook-oldalán a Magnus Air­craft azt a felvételt, amelyen egyik pilótájuk óriási keresztet „rajzolt fel” Magyarország légterére. A Pécs közelében működő cég a Fusion repülőgépcsalád fejlesztéséről, valamint a világ első elektromos, két­üléses, oktató és kiképző repülőgépéről vált világhírűvé.

Az AIRportal beszámolója szerint a Magnus Air­craft gépe nem sokkal 14 óra után végzett Délnyugat-Magyarország felett. Útvonalát a Flightradar segítségével követték nyomon. Legutóbb decemberben egy gigászi karácsonyfát rajzoltak az égre a magyar pilóták.

Köszönjük az erőn felüli teljesítményt minden egészségügyi dolgozónak!

Mint kecskeméti kollégáinknak sikerült kideríteniük, a repülést a Magnus Aircraft Zrt. főpilótája – az ismert volt vadászpilóta – Vári Gyula és Faragó István, a Magnus teszt­pilótája hajtotta végre egy Magnus Fusion 212-es géppel (a Flightradar más típust mutatott), 3000 lábnyi, azaz körülbelül 1000 méteres magasságban. Az út 2 óra 45 percig tartott. A repülőt Faragó István vezette, Vári Gyula volt a navigátor, akit a levegőben értünk utol telefonon.

– Most is épp repülünk – vette fel a telefont Vári Gyula, aki megerősítette, tényleg az volt a szándékuk, amire mi is tippeltünk. – Úgy gondoljuk, hogy ezzel tudjuk legjobban kifejezni a köszönetünket az egészségügyi dolgozóknak, akik rengeteget dolgoznak – mondta. Hozzátette, a felkészülés nem különbözött a szokásostól, csak annyiban, hogy közel ötven fordulópontot kellett betervezniük az útvonalba.

Miután kész voltak a „rajzzal”, leszálltak a Magnus Air­cracft Pécs–Pogányon lévő repterén, majd ismét a levegőbe emelkedtek, hogy a repülőt átvigyék Jakabszállásra. Mint Vári Gyula elárulta, a Magnus Aircraft felajánlotta az összes repülőgépét a kormánynak, és készek szükség esetén szállítmányokat – legyen szó orvosi eszközökről vagy bármi másról – gyorsan eljuttatni, ahova éppen kell. A repülő több má­zsányi rakományt is elbír.