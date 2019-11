Fekete humor tiniknek

Azt gondolhatnánk, hogy a kamaszok sorozatigénye, már ha valami konkrétan olyat szeretnének látni, amiben a korosztályuk megjelenik, megreked valahol a High School Musical és Szívek szállodája mentén. Persze örvend a szívünk az olyan nagyot futott gyöngyszemeknek, mint a Skins, de azért manapság is fel-feltűnnek csillagok a tinisorozatok horizontján. Csinált egy ilyet a Netflix is.

A sorozat címe szó szerint nem tűr nyomdafestéket, az End of F….ing world, azaz, legyen most úgy fordítva hogy „Ez a cudar világ vége” központjában két olyan fiatal áll, akik minden erejükkel keresik az életük értelmét, de legalábbis egy valamit, noha nincs kimondva: a szeretetet. Főszereplőnk, James és Alyssa úgy találnak egymásra, hogy mind a ketten a tinik egy nagyon szélsőséges iskolapéldáját reprezentálják.

James nagyon furcsa, önmagát is pszichopatának tartja, aki gyermekként képes volt belenyúlni a fritőzbe azért, hogy valamit érezzen legalább. Kamasszá cseperedve sem alakult ki benne nagyobb érzelmi intelligencia, sőt. Már nem is leli örömét kisebb rágcsálók irtásában, valami nagyobbra vágyik: egy emberre. Áldozatnak teljesen alkalmas jelölt Alyssa, aki klasszik kamasz traumákkal küzd, csak egy kicsit nehezebben éli meg azokat. Retteg az átlagostól és az unalmastól, márpedig szinte minden átlagos és unalmas körülötte. Nem véletlenül szemeli ki magának Jamest, nem is sejtve, hogy a srác nem elsöprő szerelemről álmodik, hanem arról, hogy egy szép napon feldarabolja Alyssát, vagy ilyesmi. Viszont van bennük valami közös: nem fogadják el, amit az élet – egyelőre – nekik szánt, mindent és mindenkit utálnak. A szüleiket főleg. Így hát fogják magukat és elszöknek otthonról. Spontán, dráma nélkül, csak úgy. Az utazás pedig önmaguk felfedezésének metaforája is – végül nemcsak fizikálisan, de lelkileg is célba érnek.

Az epizódok nagyon rövidek, de annál velősebbek és szórakoztatóbbak. Akármilyen ijesztőnek is hangzik a lázadó, kicsit nimfomán kamaszlány és a pszichopata-, zombibenyomást keltő srác, igazából semmi félelmetes nincs bennünk. Dráma, de szórakoztató még felnőtt fejjel is, az érintett korosztály – nem maradéktalanul, de egy rétege mindenképp – zabálni fogja. Sőt, bárki személyiségfejlődésének jótékony lehet végigkísérni, hogyan kopik le a hazugságok álarca főhőseinkről.