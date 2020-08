Fehérneművel az Emmy-díjért

Vannak ugye a különféle díjak. Nagyjából már minden, valamennyire is közérdeklődésre számot tartó területnek van sajátja. Arra találták ki, hogy a magasan az átlag felett teljesítőket kiemeljék, ezzel is elismerve munkájukat. Ha egy színész Kossuth-díjas, akkor nagyjából már tudjuk, hogy milyen alakításra számíthatunk tőle. Ha netán Oscar-díjas, akkor meg kiváltképp! Lassan ennek a viszonylatrendszernek az alapjai is kezdenek megrendülni, egyre másra értéktelenednek el ezek a szakmai elismerések. Most éppen a 32 éves barbadosi énekes Rihanna saját fehérnemű-kollekciójának bemutatóját jelölték Emmy-díjra. Meryl Streep helyében most elgondolkodnék rajta, hogy visszaadjam.

Vezető képünk illusztráció.