Farsanghoz illő gasztrokaland lesz a kúriában

A hideg téli napokon még inkább vágyik az ember az édességre, mint úgy egyébként.

Két rendezvényt is ajánlunk figyelmükbe, ahol hódolhatnak ezeket a boldogsághormonnal is gyarapító ízeknek. Édességkedvelők tehát csiszolhatják az ízlelőbimbóikat, mert a rácalmási Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ fánksütésre invitálja az érdeklődőket a Gasztrokaland a kúriában sorozat következő állomásaként. Szalagos, töltött, cukormázzal bevont, túrós… – mindegy, csak fánk legyen, például baracklekvárral.

A vendégek szemügyre vehetik és megkóstolhatják

A kúriának ez a kalandja a farsangi szezonhoz illeszkedik a témájával, hiszen nem is igazi a maskarás szezon a jóféle szalagos, farsangi fánk nélkül. A településen élő cukrász mester, Pál­völgyi Tamás közös fánksütésre invitál mindenkit! A vendégek a kész remekműveket nemcsak szemügyre vehetik, hanem meg is ízlelhetik. A fánk mellé teát, kávét és forralt bort is kínálnak a szervezők a hozzájuk érkezőknek. A fánkos kaland február 21-én, pénteken 17 órától 19 óráig várja az érdeklődőket a kúria gasztronómiai épületében! A részvétel ingyenes.

Lássunk egy jól bevált receptet. Hozzávalók 30 darabhoz: 50 dkg liszt, 2 dl tej, 6 dkg vaj, 5 tojássárga, 5 dkg porcukor, 4 dkg élesztő, csipet só. A tejet langyosítsd meg, de arra vigyázz, hogy ne legyen meleg. Keverd bele a cukrot, majd morzsold bele az élesztőt. Várj 10-15 percig, amíg felfut, tehát jócskán megemelkedik. A lisztet szitáld át, hogy a tészta még lágyabb legyen. Rakd hozzá az olvasztott vajat, a megkelt élesztőt, a tojássárgát és a sót. Jól dagaszd meg. Konyhai robotgéppel könnyebb dolgod lesz, és gyorsabban is végzel. A tészta akkor jó, ha hólyagos, és elválik az edény falától.

Takard le, majd keleszd meleg helyen 45-50 percen keresztül. Nagyon fontos, hogy a tészta rendesen megkeljen, különben nem lesz szalagos a fánk. Ha a duplájára emelkedik, lisztezett felületen nyújtsd ki egy centi vastagra, és szaggass belőle tetszőleges nagyságú karikákat. Ha nincs kiszúród, egy nagyobb üvegpoharat is bevethetsz. Rakd a fánkokat lisztezett tálcára, és keleszd még 15 percig.

Ezután forrósíts olajat, helyezd bele a tésztát, és mindkét oldalát süsd meg. Ne legyen alatta túl nagy a láng, mert akkor belül nyers maradhat. Azzal is számolj, hogy a fánk sütés közben körülbelül a másfélszeresére nő. Tapasztalt háziasszonyok fedő alatt sütik a tésztát addig, amíg meg nem fordítják. Ez körülbelül három perc. Szedd ki, és csepegtesd le papírtörlőn. Szórd meg a még meleg fánkot porcukorral.