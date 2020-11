Fali dekorációk a lakberendezésben

A barlangrajzok bizonyítják, hogy az embernek már az őskorban is volt igénye a dekorációra, vonzódott a művészet és az esztétikum felé. A civilizáció fejlődésével párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerültek a művészi alkotások. Legtöbben szeretjük körbevenni magunkat mutatós tárgyakkal, képekkel.

A díszítő elemeknek a látvány mellett önkifejező szerepük is van. Gondolatainkat, érzéseinket, életfilozófiánkat is közvetíthetik. Az, hogy kinek milyen stílus, téma vagy művészeti ág tetszik, abszolút egyedi és sajátos.

Szinte mindenki alkalmaz dísztárgyakat, dekorációkat a lakások otthonosabbá, színesebbé tételéhez. A nagy felületű falakon kifejezetten jól mutatnak a képek, fotók. Nem mindegy azonban, hogy hova, milyen és mennyi képet helyezünk el. A csupasz, üres falak sivárságot és ridegséget áraszthatnak, ezért még a letisztultabb stílust előnyben részesítőknek is javasolt legalább egy-két fali dekorációt kitenni.

Van képünk hozzá!

Leggyakrabban talán a családi fotókat tesszük ki otthonunk falaira. Általuk személyesebbé, melegebbé, otthonosabbá tehetjük a hangulatot. Ezek a képek lehetnek színesek vagy fekete-fehérek, vagy akár festmény hatásúak is. A film és zenerajongók kedvenc előadóikról készült poszterekkel ékesíthetik a csupasz falakat, míg az utazás iránt rajongók táj és városképekkel dobhatják fel a lakásukat. Fontos, hogy a képek kereteinek színe jól passzoljon a helyiség színeihez, stílusához. Kerüljük a túl sok, eltérő stílusú keretek és képek egymás melletti elhelyezését, mert kaotikus, nyugtalanító hatást kelthetnek. Nem túl szerencsés a falakat képekkel elborítani a plafontól a padlóig, mert nyomasztóan hathat. A folyosók, közlekedők falaira érdemes néhány képet tenni, hogy élettel telibbé váljanak. Aki vonzódik a művészeti alkotások iránt, híres festmények reprodukcióival teheti izgalmasabbá otthonát. A falaink és bútoraink színére, mintájára is figyeljünk, amikor képeket választunk. Ha többségében sötét árnyalatú képeket rögzítünk a falakra, számítsunk arra, hogy a szoba is sötétebb lesz. A lényeg, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, és ne essünk túlzásokba. Egy modern, minimalista stílusú enteriőrben nem biztos, hogy jól mutatnak a klasszikus festmények, míg egy konzervatívabb lakásban a túl modern, absztrakt szín, minta és stílus kelthet zavaros hatást. A komor hangulatú képekkel is bánjunk óvatosan, ahogy a túlzottan bohókás vagy gyerekes témákat ábrázoló alkotásokkal is. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem keveredhetnek a stílusok, de aki ebben az irányban indul el lakberendezés terén, nagyon gondosan járjon el, és akár lakberendező tanácsait is igénybe veheti, hogy valóban álmai otthonában érezhesse magát és szívesen, örömmel térjen haza egy-egy fárasztó nap után.

Két legyet egy csapásra

Igazán fontos otthonunk dekorálása, de érdemes más szempontokat is figyelembe vennünk, ha kellemes hangulatú, otthonos légkört szeretnénk teremteni magunk körül. Ha az adott helyiség akusztikája nem túl ideális, akkor szükséges akusztikai kezelést végezni. A zajgátlással kizárhatjuk a zavaró, nyugtalanító hangokat. A folyamatosan jelenlévő zajok rendkívül károsan hatnak szervezetünkre és idegrendszerünkre. Hangelnyelő, zajcsillapító elemekkel segíthetünk abban, hogy a kellemetlen lármát az otthonunk falain kívülre szorítsuk. Ha az esztétikum mellett a praktikum is lényeges szempont a lakberendezés során, remek alternatívát kínálnak a printelt akusztikai panelek, hőszigetelő függöny, melyekre számtalan, az egyéni ízlésnek megfelelő kép nyomtatható, vagy akár saját, családi fotóval is rendelhetők. Hangelnyelő funkciójuk révén, az akusztika javításának és a zajok csillapításának feladatait is ellátják. A merev fakeretben nagy sűrűségű akusztikai gyapot található, akusztikai selyem borítással rendelkeznek, a kedvenc fotókkal, képekkel díszítve pedig valóban esztétikus lakásdíszként is funkcionálnak.