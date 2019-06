Ezüst ceruza került Dunaföldvárra

„Ezüst Ceruza” díjat hozott haza a hetedik alkalommal meghirdetett Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat székesfehérvári eredményhirdetéséről a dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola három ötödikes diákja: Gungl Zolna, Ihász Bernadett és Kőszegi-Kövér Anna.

A szervezők ebben az évben az 1848 tavaszán keletkezett Arany János-vers kezdő sorát választották a rajzpályázat címéül: „Süvegemen nemzeti szín rózsa”. Ismerjük a verset, énekeljük a dalt is. A nemzeti szín a magyarságra, a süveg pedig a katonai egyenruhára utal – olvasható a kiírásban, amely alapján lehetőséget kívántak adni arra, hogy a diákok a magyar hadtörténelem bármely időszakából, bármilyen (a korszaknak megfelelő) egyenruhát viselő katonát, katonákat és hősies tetteiket megjelenítsék.

A hadtörténeti témájú pályázatra 1636 alkotás érkezett határon innenről és túlról. A nyertes pályázók a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódóan Nagyváradon és Székesfehérváron vehették át a három kategóriában odaítélt Arany-, Ezüst- és Bronz Ceruza díjat, valamint néhány különdíjat.

A dunaföldvári diákok – Marótiné Szeleczky Mária tanárnő tanítványai -, akik rajzkészségüket a Levendula Alapfokú Művészeti Iskolában is fejlesztik, vegyes technikával közösen készített alkotással pályáztak. A Székesfehérváron látható kiállításon az ő rajzuk fogadta a látogatókat. A tanárnő első alkalommal indított diákokat ezen a pályázaton. A sikerhez, ahogy mondja, a tehetségen túl az is kell, hogy a gyerekek időt szánjanak a rajzra, hogy az ösztönzést, a jó tanácsokat igyekezzenek megfogadni. Ebben a csapatban minden megvolt, s ráadásul nemcsak heti egyórás szaktanárként, hanem osztályfőnökként is tudott hatni rájuk.

Az alkotásokat neves szakemberekből és képzőművészekből álló zsűri bírálta el, amelynek elnöke dr. Hermann Róbert hadtörténész professzor volt. A pályázat fővédnöke Spányi Antal Székesfehérvár megyés püspöke, dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke volt.

Szép rendezvény részesei lehettünk. Egy több mint kétórás nívós díjátadóval és kiállítással tisztelték meg a résztvevőket, a legkisebb gyerekeket is – mondta elégedetten Marótiné Szeleczky Mária, akinek egy másik tanítványa, Varga Viktória is örömet szerzett, hiszen megnyert egy Tolna megyei rajzpályázatot. Az idei pedagógusnapon pedig a Szekszárdi Tankerületi Központ Kiváló Pedagógus díjjal köszönte meg a tanárnő több évtizedes sikeres szaktanári munkáját.