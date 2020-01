Ezt tehetjük, hogy melegebbek legyenek a helyiségek otthon

Ez a téli időjárás, de leginkább hőmérséklet ingadozás szempontjából nem könnyű. Az átlagostól eltérő, magasabb hőmérséklet mindenkinek megterheli a szervezetét, fűtés szempontjából viszont kedvezőbb.

Bár már kaptunk havat, volt fagypont alatt a hőmérséklet, a 10 fokos nappali hőmérséklettel is meg kellett küzdenünk. A hideg idő mindig emlékeztet minket arra, hogy milyen ház körüli vagy lakás körüli teendőket kell elvégeznünk, hogy ne fázzunk az otthonunkban.

A fűtési szezon elindulásakor jöhetünk rá, hogy elfelejtettük átmosni a rendszert, elmaradt a légtelenítés vagy épp központilag végezték el, de mi nem voltunk otthon, hogy kinyissuk a csapokat, szelepeket. Vagy csak simán elfelejtettük, hogy legutóbb csöpögött a radiátor. A legrosszabb forgatókönyv, hogy a tél közepén romlik el a kazán és szinte lehetetlennek tűnő feladat szakembert keríteni ilyenkor. Az elektromos fűtőtestek ilyenkor is nagy hasznunkra lehetnek, de tehetünk mást is a melegebb otthonért.

Nagyobb beruházások a fűtött, meleg otthonért

A külső és belső szigetelés sokak szerint jó megoldás, ha azt szeretnénk, hogy ne szökjön ki a meleg a lakásból. Nem véletlenül szigetelik körbe a házakat, paneleket kívülről. Ez kétségkívül segít valamennyit a dolgon, de érdemes hozzá tenni, hogy ez nagyon drága mulatság. Ugyanakkor, ha elkerülhetetlen, akkor elkerülhetetlen és áldozni kell rá. Hosszú távon segít megoldani a problémát.

Ha tehetjük, érdemes a legkorszerűbb anyagokat alkalmazni a szigeteléshez. Ne csak egy sima hungarocell réteget rakassunk fel. Kérjük ki szakemberek tanácsát, mielőtt nekivágunk a munkának!

Ha már régebb óta megvan a szigetelés, akkor érdemes rendszeresen ellenőrizni, és ahol hibát vagy bármilyen problémát tapasztalunk, javítsuk – javíttassuk ki azt.

Padlófűtés

Fantasztikus találmány a padlófűtés, csak utólag kialakítani egy lakásban vagy házban nem egyszerű, de megoldható és drága dolog. A fűtőfelület maga a padló és a technológiának köszönhetően nagyon kellemes komfortérzet alakítható ki.

Utólag is beszerelhető, csak azt kell mérlegelni, hogy felbontjuk a meglévő padlót vagy ráburkolunk. Utóbbi esetében számolni kell azzal, hogy veszítünk a belmagasságból. Ám így is – úgy is nagy munkával jár és a költségvonzata is nagy, négyzetméterenként hozzávetőlegesen akár 40 000 Ft-tal is számolhatunk. Fontos tudni, hogy az utólagosan beszerelt padlófűtés csak megfelelő burkolat esetén lesz hatékony.

A helyiségek felmelegítése elektromos fűtőtesttel

Ha nincs lehetőségünk vagy nem akarunk ekkora volumenű felújításba belekezdeni, akkor az elektromos fűtőtestek könnyítik meg a dolgunkat. Ha egy-egy helyiség vagy szoba gyorsabban kihűl, akkor mindenképpen jó ötlet egy fali melegítő megvásárlása. Egy hűsugárzó vagy egy ventilátoros fűtőtest már tud annyi hőt leadni, hogy egy szobát felmelegítsen és melegen tartson.

Ehhez persze áramra lesz szükség, de mindenekelőtt arra, hogy betartsuk a biztonsági előírásokat a használatuk során. Egy elektromos fűtőtest a legköltséghatékonyabb megoldás, és bármikor jól jöhet a háznál, nem csak télen. Ha csak a fürdőszobát kell egy kicsit jobban bemelegíteni, mert nem szeretnénk, hogy megfázzanak a gyerekek, akkor bőven elég egy kis extra hő egy hősugárzóból. Ráadásul távirányítóval is működtethetőek és állítható az erősségi fokozatuk is.

Érdemes vásárlás előtt tájékozódni arról, hogy mekkora a teljesítménye egy elektromos fűtőtestnek, és átgondolni, hogy a lakás elektromos hálózata elbírja-e azt a terhelést, ha egyszerre megy mindenféle gép. Ha ez nem egyértelmű, akkor a titok csak annyi, hogy ne működtessük egyszerre az elektromos fűtőtestet a mosógéppel, porszívóval, vasalóval, mosogatógéppel és az elektromos sütővel.