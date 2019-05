Ezrek sütötték a pecsenyéjüket a fantasztikus Parázs Varázson

Ahogy a közönség megérkezett, egy professzionálisan berendezett fesztiválhelyszínen találhatta magát. A természeti környezet, mint ahogy azt a helyiek és az idejárók már jól ismerik, ideálisnak mondható. A programot kiszolgáló létesítmények időben és a kívánt minőségben működtek, a műsor ígéretesnek tűnt. Ennek megfelelően oldott hangulatban kezdődhetett el a háromnapos mulatság. Gondtalanul, szinte ünnepi hangulatban teltek el ezek a napok.

A péntek esti, nagy sikerű kezdés után szombaton már teljes üzemben működött minden. A délelőtti időszak hagyományosan sporttal telik. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség nyolc csapat részvételével bonyolította le a VII. Parázs Kupát. A hosszú idő után magas vízállást produkáló Duna pedig kiváló helyszínt adott a Dunaújvárosi Vízi Sportklubnak arra, hogy kellemes tehetségkutató programmal lepje meg az általános iskolás korú bátor érdeklődőket.

Az imponáló méretű fesztiválterületre ezúttal itt még soha nem látott mennyiségű asztal került, és délután kettőtől, elképesztő sütő-főző arzenállal fölszerelkedve, megérkeztek a grillezők. Rövid időn belül imponáló illatfelhővel jelezték, hogy a szándékaik a lehető legkomolyabbak. A vendégek többnyire később követték őket.

Az eseménysorozat nevét adó Parázs Varázs grillparti vendégeit Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere köszöntötte, majd ünnepélyesen megnyitotta az eseményt. – Ez a rendezvény az első alkalommal úgy indult, hogy összesen harminckét asztalnál foglaltak helyet a vendégek. Ma tízszer ennyit találunk a város legnagyobb rendezvényén. Az elmúlt napok időjárása után csak reménykedni tudtunk abban, erre a hétvégére jó idő legyen. A szervezők igyekeztek minden korosztály igényeit kielégíteni. Megköszönöm Kiss András ügyvezetőnek, illetve a Tour­inform valamennyi munkatársának és segítőinek, a DVG Zrt.-nek és Tolnaőrnek – amelyek a biztonságunkról gondoskodnak – a segítséget. Igyekeztek minden feltételt megteremteni ahhoz, hogy mindenki jól érezhesse magát. Egy meglepetéssel is készültünk. Szoktam mondani, hogy Dunaújvárosnak nincsen szőlője, de már van bora! Mégpedig városmarketing elemekkel ellátott palackokba töltött, a szekszárdi borvidékről származó, fehér és rozé borunk. Nagy szeretettel adtuk minden asztaltársaságnak ezeket. Ezzel is kívánva mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést – mondta.

Kiss András, a Tourinform vezetője így nyilatkozott: – Megpróbáltuk az egész rendezvénybe a szívünket és lelkünket is beletenni, örülünk, ha az idelátogatók jól érezték magukat, és meg voltak elégedve. Elképesztően jó csapattal dolgozok, igyekeztünk a műsorokat úgy összeválogatni, hogy mindenki megtalálja a maga kedvenc stílusát. Így került a programba pénteken a legfiatalabbak kedvence az AK26, majd utána a Vastag Csaba. Ő egy szélesebb, a populáris műfajt kedvelő réteget szólít meg. Hasonló, nagy közönségbázist mozgatott meg a Follow The Flow zenekar is. A záró koncert pedig a rockzene hívei volt, a Zorallal a színpadon. Természetesen az egész napokat itt töltöm, hiszen bármikor előfordulhat olyan probléma, amikor szükség van az azonnali beavatkozásra. Úgy látjuk, a régió teljes területéről jöttek a vendégeink. Ennek is örülök, mert a mi városunknak a kulturális rendezvényekben is vezetőnek kell lennie. Ezzel az eseménnyel is hozzájárultunk ahhoz, hogy ez így legyen.

A Dunaújvárosi Angels Női Jégkorong Egyesület a fennállása során a legnagyobb sikerét érte el az idei tavaszon. Egy remek döntéssel, egyfajta csapatépítéssel ők is beszálltak a sütők, főzők közé. Herku Mónika a felnőttek csapatkapitánya és a kicsik edzője ezt mesélte az eseményről: – A többi ideérkezőhöz hasonlóan mi is egyből a dolgunk után néztünk. Hagymát pucoltunk, húst szeleteltünk, és nekiálltunk a főzések. Egy sertés vegyespörköltet főztünk, több nem divatos, de finom hozzávalókból, csülökből, és mindenféle belekívánkozókból. És még kenyeret is ettünk hozzá! A sütiket, sósakat-édeseket otthon készítettük. Italaink vannak. Itt most nem diétázunk és nem is fogyókúrázunk, jól érezzük magunkat!