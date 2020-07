Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.07.04. – 116. nap

A tegnapi égszakadás ellenére ma ismét harminc fok körüli volt a hőmérséklet. Egyre többen szevednek a szájmaszktól, sokan az állukon hordják, és csak akkor rántják fel, ha valaki közeledik feléjük. Ma egy vidéki ház kertjében voltam grillezni a barátaimmal, tizenöten lehettünk. Senkin sem volt szájmaszk, de mindenki igyekezett betartani az egyméteres távolságot, sőt, még többet is. Hogy én is segíthessek valamiben, a szalvétákat hajtogattam, és arra gondoltam utólag, valójában megfogdostam az összeset. Volt aki megterített, vagy éppen felvágta a kenyeret. Ha valaki koronás lett volna közülünk, a távolságtartás ellenére is lett volna rá esélye hogy esetleg továbbadja. Ezen gondolkodni már paranoia, vagy csak rutin? Az egyik idősebb, számomra ismeretlen férfi haja lila volt, nem mertem megkérdezni tőle hogy direkt, vagy csak véletlenül festette ilyen feltünőre. Egy biztos, a karantén után egyre több férfiről derül ki hogy festi a haját.

Az újságok tele vannak fürdőruhás celebekkel, az ápolók mai tüntetésével senki sem foglalkozik. Mintha eltünt volna a Covid, máris mindenki elfelejtette őket, a beigért fizetésemeléssel együtt. A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 14621, az elmúlt huszonnégy órában 235 az új fertőzött, közülük 95-en (40,4%) Lombardia régióban vannak.

940-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 71 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 13610-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 191944-en gyógyultak, közülük ma 477-en.

Az elhalálozottak száma 34854, közülük a mai napon 21-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 241419.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 0,1%-kal emelkedett. A napi fertőzöttek száma ismét emelkedett, immár hatodik napja. A szerbiai férfi, akitől a Vicenza-i menedzser megkapta a koronavírust, a héten elhunyt. A menedzser (aki ámokfutott napokig 38 fokos lázzal, és pozitív teszteredménnyel) felelőtlensége miatt július 6-tól újabb szigorításra kerül sor. Aki elhagyja a karantént pozitív tesztje ellenére az 3-tól 18 hónapig terjedö szabadságvesztést, valamint 500-tól 5000 euróig terjedö birságot kaphat.



Kacziba Andi