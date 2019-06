Ez nem csak egy strandbetegség

A zárt műbőr cipő, a nejlonharisnya, a túlsúly, egyes krónikus betegségek (például a cukorbetegség) ugyanúgy hajlamosítanak gombás fertőzésre, mint nyáron a fokozott izzadás, a közös zuhanyzó vagy fürdő használata a strandon.

Sokan mégsem vesznek tudomást róla, pedig a fertőzés továbbterjedhet, és hosszú távon olyan súlyos szövődményekhez vezethet, mint az orbánc. Az időben elkezdett kezeléssel nemcsak ezeket előzheti meg, hanem a környezetét is megóvhatja a bajtól, kevesebb orvosságra lesz szüksége és hamarabb meggyógyul.

A gombás bőrfertőzés leggyakrabban a lábon fordul elő, elsősorban a lábujjak közét támadja meg. De továbbterjedhet a talpra, annak széleire és a körmökre is. A bőr gyakran berepedezik, kellemetlenül viszket, a talpszéleken száraz, pikkelyes hámlás látható, alatta vérbőséggel. Amíg a fertőzés nem érinti a körmöket, a kezelés megoldható vény nélkül kapható gyógyszerekkel.

A gyógyszerek egy része csak a gombák szaporodását gátolja. A kezelést 3-4 hétig folytatni kell, valamint 2 hét utókezelésre is szükség van. A fertőzés kiújulásának gyakori oka, hogy a betegek nem tartják be az előírt 5-6 hét kezelési időt.

Kaphatók olyan készítmények is, amelyek nemcsak a gombák szaporodását gátolják, hanem meg is ölik azokat, így 2 hét alatt meggyógyul a fertőzött bőr. Ezek használatakor nincs szükség utókezelésre sem, mert hatásuk a terápia után is tart.