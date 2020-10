Ez már több mint sport, ez kapcsolódás, „sorstársak” egymásra találása

Manapság számtalan mozgásforma közül válogathatnak azok, akik szeretnék karban tartani a testüket és lelküket. Városunkban is elérhető egy olyan edzésmódszer, amivel a kismamák, kisgyermekes édesanyák fittek maradhatnak, ez pedig a Kangatraining. Ferenczi-Juhász Éva, tréner mutatta be, hogy miben rejlik ennek a programnak a különlegessége és népszerűsége.

Mi az a Kangatraining?

A Kangatraining egy kimondottan édesanyáknak kifejlesztett edzésprogram, ami végigkíséri a nő életét. Nagyon egyszerűen összefoglalva: megtanít arra, hogyan sportoljunk szülés után, figyelembe véve a női test változásait. Rendkívül színes a paletta: várandósan a PreKanga mozgatja át a kismamákat, szülés után a hordozós Kangával erősödhet meg az édesanya, a nagyobbacska gyermekek mellett már egy intenzívebb típus, az Anyatorna segít formálódni, ezt én átmenetnek szoktam nevezni a kemény, zsírégető KangaBurn felé. A szabadtéri mozgásokat tekintve a KangaTrail és a babakocsis kanga között lehet választani. Előbbinél hordozóban, kismotoron tartanak velünk a picik, ez kicsit túra jelleget képvisel, itt sokszor apukák, sőt nagyszülők is velünk tartanak. Utóbbi pedig értelemszerűen babakocsival történik. A Kanga Powerhouse medencefenék tréning egy különleges, speciális gyakorlatokra épülő torna, a Kanga Kids pedig egy szuper gyermek mozgásprogram, amely az életkort figyelembe véve kínál mozgási lehetőséget a legkisebbektől egészen kisiskolás korú gyerekekig.

A kanga mellett nagy szerelem még az RTM (Rectus Training Method), amely módszer egyik kidolgozója a Kangatraining Magyarország vezetője, Tőkés Renáta. Renka fantasztikus nő, hihetetlen erő, tudás lakozik benne, amit átad a trénereknek. Az RTM egy komplett rehabilitációs program, ami a rectus diastasisra (egyenes hasizmok eltávolodására) fókuszál, és fel/újra építi a gyenge törzstartó izmokat. A program célja nem csak az, hogy rendbe hozza a szülés utáni pocakot, hanem hogy megtanuljunk ezzel együtt élni; megértsük mi történt a testünkben, és segítsen megelőzni a jövőbeni komolyabb károkat.

Honnan jött az ötlet, hogy belevágsz?

Amikor Marci megszületett, már akkor is kerestem a megfelelő mozgásformát. Akkor még nem sokat tudtam arról, hogyan is kell jól sportolni szülés után. Várandósan már sok mozgásforma volt elérhető akkor is, jobban lehetett tájékozódni arról, hogy mit lehet, és mi nem ajánlott. A szülés utáni mozgás lehetőségétől szerintem a nők/anyák fejébe rögtön a híres fitnesz anyuka ugrott be, aki pocakosan is nyomta a kemény edzéseket. Én éreztem, hogy a testemnek nem erre van szüksége, edzőterembe biztos nem megyek. Amikor keresgéltem a neten, akkor még szinte semmiféle posztnatális edzésforma nem volt Magyarországon. Ami volt, az is a nagyobb városokban, de őszintén: nem győzött meg. Fanni születése után már nagyon nagy igényem volt a célzott mozgásra. Keresgélés helyett, “megtalált” engem a Kangatraining. Elolvastam róla mindent a honlapon, lélekben már készültem is az edzésre, de Dunaújvárosban nem volt elérhető sajnos. Nagy betűkkel ott állt, hogy trénerképzés indul, ezen már èn is részt vettem. Nagyon szimpatikus volt, hogy hordozva, a babával közösen mozoghatok. Fannit sokat, sokáig hordoztam, mert elhatároztam, hogy így is kárpótolom őt azért, hogy kevesebb időt tudtunk pocakosan együtt tölteni, ebből igazi szerelem lett, egy út, amit én választottam. Amikor tudom azt, hogy vannak anyukák, akiknek ez jóval több, mint sport: amikor olyan üzeneteket kapok, hogy a Kanga mentett meg a depressziótól, vagy például belőlem merít erőt, mert látja, hogy mi mindenre vagyunk képesek, az már nem munkát jelent, az jóval több, mint egy sport, az kapcsolódás, “sorstársak” egymásra találása. Itt jókedv van, megértés, lazaság, célzott munka.

Azt vallom, hogy mi nők nővérek vagyunk. Sorsközösséget vállaltunk nagyon-nagyon régen. A mi dolgunk nem a “bezzeganyázás”, a másik anya überelése. A mi dolgunk egy cinkos, megértő mosoly a másik felé, ami azt üzeni, hogy tudom min mész keresztül, veled vagyok. Ez nem más, mint segítő jobb nyújtása anyatársunknak. Hogy megmutassuk: Látod mekkora erő lakozik benned?

Ha valaki kedvet kapott, hogyan csatlakozhat?

Az [email protected] e-mail címen és a Kangatraining Dunaújváros Facebook oldalnak írt üzenetben lehet érdeklődni.