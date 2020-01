Ez ma már történelem: kivágták őket

Ezek a vasmű úti platánfák ezzel a fotóval már újkori történelmünk részei maradnak. Hogy kiknek mit jelentettek, jól tükrözi vörös X és a nemzeti színű szalag. A vörös X azt jelzi, hogy az a platánfa egy a sok közül, míg a nemzeti színű szalagot nem kell magyarázni. Talán nem ördögtől való felvetés: nem „műemléket” kell állítani a platánsornak, hanem egyet, egyetlen egyet meg lehetett volna hagyni az utókornak. 2020. január 6. – a fák eltűntek, kivágták őket.

Köztudott, a Vasmű úti platánsort Dunaújváros MJV megbízásából ún. húzásos gyökérvizsgálatnak vetették alá, ebből vonták le azokat a következtetéseket, hogy ki kell vágni azokat. A teljes tarvágással feltárult előttünk a Sztálin út, akarom mondani, a Vasmű út teljes valóságában. Persze igazságtalan sem szeretnék lenni, hiszen a helyükre új – vélhetően előnevelt – fák kerülnek majd, és talán kicsit árnyalják majd ezt a vadkeleti valóságot. Az anyag markánsan hivatkozik azonban a korábbi, évtizedekkel ezelőtt „elcseszett” fásításra, egészen konkrétan a fák közelében húzódó közművek kevésbé jótékony hatására. „A közmű feltárások és talajfeltöltés miatt a fák elsődleges gyökerei elpusztultak, a gyökerek felől támadó korhadás a gyökérnyakat elérve a törzs alsó részét is a legtöbb esetben bekorhasztja.” Ami az idézett szöveget illeti, régi bútordarab vagyok magam is, talán kicsit fiatalabb is a kivágott fáknál, de közműfeltárásokra az említett szakaszon nem emlékszem. A talajfeltöltésre pedig (ebben a most elbontott mellvédben növesztettek a fák másodlagos gyökereket – a szerk.) épp az idézett tanulmány ad választ, mely szerint „a másodlagos gyökerek csak a tápanyagellátást tudják biztosítani, a fák kihorgonyzására, megtartására nem alkalmasak.”

Lehet ezt máshogy is csinálni. Erre jó példa a budapesti Andrássy úti, Kodály körönd 150 éves platánfája, amely ma is áll, köszönhetően a szakszerű hozzáállásnak és annak a szándéknak, hogy nem az elpusztításában, hanem a megmentésében gondolkodtak és cselekedtek a döntéshozók. A felmérés módszerébe tartozott többek között – a fővárosi Főkert Zrt. megfogalmazása szerint – a dendrológiai felmérés, a műszeres vizsgálat, statikai elemzés is. Ennek részeként részletes favizsgálatot végeztek FAKOPP 3D akusztikus tomográffal. A törzset három eltérő magasságban, a vázágakat a koronaalaphoz a lehető legközelebbi magasságban, egy rétegben vizsgálták. a törzs viszgálati eredményét 3D-ben is ábrázolták, valamint műszerrel elvégezték a fa statikai elemzését is.

Ahogy korábban írtunk már erről: „A fa gyökérzete elkorhadt, ez a korhadás felhatolt a törzsbe. A fa koronája korához képest egészséges, nagyméretű, ennek terhelését – főleg szeles időben – a korhadt törzs egyre kevésbé képes elviselni. A fa súlyosan leromlott állapota miatt kialakult balesetveszély kockázat elhárítása érdekében sürgős beavatkozás szükséges.

Kezelési tervük alapján az elsődleges feladat a törzsre ható koronaterhelés csökkentése, ennek érdekében a fa ágait visszavágják. A fényviszonyok miatt a korona jelenleg a déli oldal irányában nagyobb kiterjedésű, ezért a súlypont középre helyezése érdekében itt jelentősebb gallyazást végeznek. A megmaradó ágak seb-¬, odú- és üregkezelését is elvégzik. A három nagy vázág eltérő irányban áll, a korhadt koronaalapra és törzsre ezért külön-külön is jelentős feszítő erőt fejtenek ki. Nagy a törzs széthasadásának veszélye, a vázágak összekötésével ez jelentősen csökkenthető, a koronát stabilizálni tudják. A törzs korhadása különleges fasebészeti beavatkozást igényel, amelynek során eltávolítják a korhadt részeket, az egészséges szöveteket lekezelik, majd ezek összekötésével stabilizálják a területet, végül az odúkat lefedik. Szükséges a fahely átalakítása, a gyökérzet fejlődését akadályozó burkolatot részben megbontják, cserélik.

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy az említett munkálatok elvégzésével még hosszú ideig gyönyörködhessenek ebben a sokat látott platánfában a Kodály köröndön – olvashattuk még 2016-ban.

A 2019-es esztendő utolsó hetében, nevezetesen december 28-án a helyszínen jártam. A platánfa ma is ott áll, ahová egykoron ültették. A beépített környezetben, épületekkel, autókkal körbevéve. Mutatva, hogy így is lehet!”