Ez a nap az apáké

Hazánkban június harmadik vasárnapján ünnepeljük az apák napját, ami idén 21-ére esik. Ez az ünnep is, mint sok más egyéb, Amerikából ered, ott a XX. század elejétől, nagyjából az 1910-es évektől indult hódító útjára.

Az Egyesült Államokban ezt a napot valóban az apák ünneplésére fordítják. Egyébként a kezdeményezés egy amerikai hölgy, Sonora Smart Dodd nevéhez fűződik, akit öt testvérével együtt édesapja egyedül nevelt fel, miután édesanyjuk meghalt a hatodik gyermek születésénél.

Hivatalos ünnepnapja június harmadik vasárnapja, amit törvényesen még Richard Nixon elnök nyilváníttatott annak 1972-ben. Ma már világszerte több mint hatvan országban más és más időpontokban ugyan, de megünneplik az apák napját. A katolikus egyház például március 19-én, Szent József napján. Magyarországon azonban, 1994-ben indított mozgalmat a bevezetésére a Borsod megyei United Way civil szervezet Miskolcon. Köszöntsük tehát e jeles napon az édesapákat, hálából a sok jóért, amivel elhalmoznak bennünket, a kedvességükért, amiért védelmeznek, oltalmaznak minket. Akik erős karjaikkal át­ölelnek, ha fáj valami, ha szomorúak vagyunk.

Ma már tudományos kutatások által bizonyított tény, hogy az apák szerepe épp olyan fontos egy gyermek életében, mint az édesanyáké. Persze, az apák másképpen, más stílusban foglalkoznak a gyermekeikkel, éppen ezért tőlük mást tanulnak meg, mint az édesanyjuktól. Ez így is van jól, hiszen a kétféle szülői viselkedés kiegészíti egymást. Az apa férfi mintát mutat a fiú­gyermeke számára. Ahogyan viselkedik, ahogy a nőkkel bánik, ahogy a konfliktusokat kezeli, vagy éppen az érzelmeivel bánik, ezeknek mind-mind meghatározó szerepük lesz a későbbiekben, akár a párválasztásban, vagy a problémák megoldásában. Ami a lányokat illeti, nekik ő az első igazi szerelmük, amilyennek őt látják, olyan párt választhatnak maguknak felnőttként. Beláthatjuk tehát, hogy komoly pszichológiai vonzata van annak, hogy egy gyermek milyen kapcsolatot ápol az édesapjával. Manapság az apukák többsége, már az első pillanattól, a gyakorlatilag a fogantatásától kezdve tudatosan készül az apaságra, ami rendkívül fontos a gyermek egészséges fejlődése szempontjából. El kell ismerjük, nincs könnyű dolguk, hiszen a családfenntartás, a hétköznapok viharos tempója mellett a gyermeknevelés az egyik legnehezebb, de minden bizonnyal az egyik legörömtelibb dolog is a világon.

Vasárnap, apák napja alkalmából köszönjük meg az apáknak és nagyapáknak az egész éves gondoskodást, a sok közös élményt. Biztosan jólesik nekik az elismerés, legyenek bármekkora macsók is.