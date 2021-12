Ételosztással is készül a Boldog Délután

Az elmúlt években számos jótékonysági akciót szervezett sikeresen a Boldog Délután civil közössége. A következő hetek terveiről a Boldog Délután alapítóját, főszervezőjét, Bartalos Norbertet kérdeztük:

Dunaújváros

– Számos kezdeményezésünk volt az utóbbi hónapokban, amely sok családot segített. Az elmúlt években több akcióval is készültünk karácsony előtt. Idén nem készültünk külön ajándékozási akcióval, ám számos egyéni és/vagy vállalati kezdeményezés ért célba az utóbbi hónapokban, amelyekben segítőként lépett be a Boldog Délután. Két fontos dolgot emelnék ki: jelenleg is azon dolgozunk, hogy a tavaly sikeres szárazélelmiszer-gyűjtés megvalósulhasson.

Hamarosan kezdődik a közösség élelmiszergyűjtése

Tavaly több mázsa élelmiszer gyűlt össze a rászorulók számára. Most három helyen lehet majd leadni az adományokat. Minderről majd a következő napokban adunk ki tájékoztatást. Az biztos, hogy a Csillagházban is le lehet majd adni a felajánlásokat – mondta el lapunknak Bartalos Norbert, akit a hagyományos ételosztásról is kérdeztünk:

– Legutóbb októberben szerveztünk ételosztást. Számos támogatóval sokaknak tudtunk segíteni egy-egy adag melegétellel. Mára változott a helyzet, itt az újabb járványhullám, pedig a karácsonyi műsorra már megvoltak a fellépőink. Sajnos, ez már biztosan elmarad. Az ételosztásra kacsával készülünk, amelyet dobozolva, elvitelre kapnak meg a rászorulók. SzSz