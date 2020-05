Esküvői szezon: egy kicsit másképpen alakult most

Az esküvői idény legnépszerűbb időszaka a szerelem hónapja, a május, valamint a szeptember és október. Térségünk méltán népszerű esküvői helyszíne a rácalmási Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ, amely a koronavírus-járvány miatt nem fogadhatott látogatókat, vendégeket. Hogyan teltek az elmúlt hónapok, és milyenek az elkövetkező időszak kilátásai? – erről tájékoztatta lapunkat Bodnár Edina igazgató.

Rácalmás

– A koronavírus-járvány kezdetekor az esküvők mellett számos más rendezvényünk is lett volna. A tél végi hetekre terveztünk például közös sütéseket Pálvölgyi Tamás cukrászmesterrel. A farsangi fánkokat még megsütöttük az érdeklődőkkel együtt, a húsvéti fonott kalácsot és a kenyeret viszont már nem tudtuk. Ám ezekről, illetve a receptekről nem kellett lemondani, mert megtartottuk online. Az idei esküvői szezont sajnos, jelentősen befolyásolja a koronavírus-járvány. A májustól szeptember végéig tervezett és letárgyalt lakodalmakat visszavonták, illetve átütemezték. Alaposan átalakította a teljes idényt. Újratervezünk a párokkal. A tapasztalatok szerint korrektül állnak hozzá a helyzethez. Az átütemezéssel járó problémákat és terheket megfelelő kommunikációval tudjuk segíteni, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a jelen helyzetet átvészeljük. A nyári forróságok miatt júniusban és júliusban kevesebb esküvőt szerveznek. Ugyanakkor egyre gyakoribb az extrém időpontokon tartott esküvő. Hétköznapokon, főleg pénteken szerveznek egyre többen esküvőt. Mindamellett a különleges számjegyű dátumok, valamint a decemberi napok is egyre népszerűbbek a lakodalmak szervezésére – tudtuk meg Bodnár Edinától.

Az igazgató asszony azt is elmondta, hogy aktívan töltötték az elmúlt hónapokat is, amíg zárva volt a kúria. Bekapcsolódtak a város életébe, szemetet szedtek a Nagyszigeten, az ártéri tanösvény mentén. Ebben segítségükre volt Arany Réka és Arany Pálma is.

– Az elmúlt években általában a városvédő egyesület idős, nyugdíjas tagjai ültették ki a tavaszi virágokat a város közterületeire, parkjaiba. Mivel őket veszélyeztette leginkább a vírus, átvállaltuk helyettük ezt a tennivalót a művelődési ház dolgozóival karöltve, és a hét közbeni locsolást is. Továbbá a kúria park­jában is el tudtunk végezni most minden olyan munkát, ami normál intézményi működés mellett a rendezvények miatt általában tolódott, vagy elmaradt – mondta Bodnár Edina.

Örülnek, hogy bizonyos szabályok betartása mellett jövő héttől visszatérhet az élet az intézménybe. – A szertartásokat és a lakodalmakat csak a következő szabályok betartásával tudjuk megtartani. Az esketés utáni vigasság a jelenleg érvényben levő kormányrendelet alapján úgy rendezhető meg, hogy a vacsorateremben levő asztalok között meg kell tartani a másfél méteres távolságot. Egy asztalnál kizárólag az egy háztartásban élők ülhetnek. A násznép létszáma maximálisan kétszáz fő lehet. Az ifjú pár által kitűzött dátumig még történhet változtatás a kormány részéről, ettől mindenki tart, aki az esküvőjét tervezi. Talán ezért, hogy egyelőre kevesen foglalnak nálunk a nyárra új időpontot. Inkább szeptemberre kötnek le hétvégéket, illetve azt tapasztaljuk, hogy az őszi bizonytalansági tényezők miatt a házasulandók inkább áttették a lakodalmat a jövő évre. A rendezvények tekintetében is szegényes ez a mostani év, hiszen a tavaszi Almavirág fesztivál után a gyermeknapi program is elmarad idén. Az augusztus huszadikai városnap, az őszi tökfesztivál is elmarad. Bízunk benne, adventkor, a rácalmásiak karácsonyán újra úgy istenigazából élettel telik meg a kúria – tette hozzá az igazgató.