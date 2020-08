Érzékeny bőrűek is használhatják a lenvásznat

A jó minőségű lenvászon nemcsak szép, de praktikus is. Ez az anyag rendkívül puha tapintású, de strapabíró, antibakteriális és természetes módon hipoallergén is.

A lakás szinte bármely pontján hasznos és dekoratív kiegészítők lehetnek a különféle vászonból készült lakástextilek. A vásznat gyakran használják ágyneműhuzatokhoz, függönyökhöz, törölközőkhöz, konyhai textíliákhoz, valamint kanapék és fotelok kárpitozásánál is találkozhatunk vele, mivel jól tűri a mindennapi használatot. Annak ellenére, hogy könnyű és szellős a szerkezete, mégis az egyik legtartósabb anyag a lakberendezésben. Ez köszönhető többek között a kiváló kopásállóságának.

A vászonból készült lakástextilek egyaránt illeszkednek a rusztikus, a skandináv és a bohém stílusú enteriőrökhöz. Éppúgy használhatjuk egyszerű bútorokhoz és természetes anyagokhoz is, mint a fa, a beton vagy a kerámia. Az anyag remek választás a minimál dizájn kedvelőinek és azoknak, akik semleges, monokróm árnyalatokat szeretnének otthonukba csempészni. Különféle anyagokkal és textúrákkal jól kombinálható.

A lenvászon ágynemű természetes üreges szálainak köszönhetően jól megköti a nedvességet. Nyáron kellemes hűvös érzést nyújt, télen pedig fenntartja a megfelelő testhőmérsékletet. Nem irritálja a bőrt és nem vált ki elektromos hatást sem, amikor a testtel érintkezik. Allergiások és érzékeny bőrűek is bátran használhatják, emellett a gyerekszobában sem kell mellőzni. Gyűrődése természetesnek hat, így nem szükséges vasalni.

A konyhába beszerezhetünk lenvászonból készült szalvétákat, asztalterítőket, törölgetőruhákat. Ezek mind magas hőmérsékleten moshatók és sterilizálhatók. A vászontáskák élelmiszerek tárolására is kiválóan alkalmazhatók, hiszen védik az ételeket a penész és rothadás ellen, valamint lassítják a száradást.

A vászonfüggönyök rendkívül szellősek, eloszlatják a természetes fényt és biztosítják a levegő szabad áramlását. A lenrost ráadásul a benne lévő lignineknek köszönhetően elnyeli az UV-sugarakat. Olyan helyiségben érdemes használni ezeket a darabokat, ahol a perzselő nap ellen szeretnénk védekezni, legyen az egy déli fekvésű helyiség, gyerekszoba vagy nappali. Szövésében nem halmozódik fel a por. Ha előtérbe szeretnénk helyezni a vászon természetes hatását, akkor semleges, natúr színű anyagokkal, kiegészítőkkel társítsuk.

A fürdőszobában sem kell nélkülöznünk az anyagot, hiszen jó nedvszívó képességének köszönhetően ebben a helyiségben is kiválóan megállja a helyét. Amellett, hogy a pamuthoz képest több nedvességet felszív, az gyorsabban el is párolog róla. Ezen tulajdonságának köszönhetően szennyestartó zsák is készíthető belőle. Emellett jó választás a vászontörölköző és fürdőköpeny is.