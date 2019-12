Erre fontos figyelnie, ha tűzijátékot vesz

Hamarosan itt a szilveszter, és a gyerekeim azzal az ötlettel álltak elő, hogy idén tűzijátékozzunk a kertben. Milyen szabályok érvényesek a pirotechnikai eszközök használatára, és mire ajánlatos odafigyelni? – kérdezi olvasónk.

A karácsony elmúltával a fenyőfaárusok helyét átveszik a különféle, színesebbnél színesebb és hangosabbnál hangosabb tűzijátékokat és egyéb piro technikai eszközöket árusító kereskedők, akiktől a jogszabály szerint csak december 28–31. között vásárolhatunk. Sokan hódolnak a tűzijá tékozás mulatságának az óév búcsúztatásaként, az újév köszöntéseként. Már sokan tudják, hogy az ilyen jellegű szórakozásnak szigorú szabályai vannak, de a biztonság ked véért tekintsük át a legfontosabbakat közülük. A pirotechnikai termékeket a vonatkozó kormányrendelet négy osztályba sorolja.

Azok a tűzijátékok, amelyek alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel járnak, s amelyeket még akár zárt térben is használhatunk, az 1. osztályba sorolják. A 2. osztályba kerülnek mindazon termékek, amelyek megfelelnek a fentebbi jellemzőknek, de kültéri használatra szánták őket. A 3. osztályba sorolandók azok a termékek, amelyek használata közepes kockázattal jár, szabadban lévő, nagy, nyílt területen való használatra szánták őket, de zajszintjük nem ártalmas az egészségre. A 4. osztályba már a professzionális, csak és kizárólag pirotechnikusok által használható és kezelhető termékek tartoznak. A fenti osztályozás nem pusztán elméleti jellegű, ez a besorolás határozza meg azt, hogy az egyes termékeket megvásárolhatják-e, illetve használhatják-e 18 éven aluliak. Az adott terméken minden esetben kötelező feltüntetni a termék pirotechnikai osztályát is.

Az 1. osztályba tartozó termékeket szabadon megvásárolhatja bármely 14. életévét betöltött személy, együttesen 1 kilogramm hatóanyag-tartalomig tárolhatja, birtokolhatja és használhatja is őket. A 14 éven aluli gyerekek is használhatják ezeket a tűzijátékokat, de csak nagykorú személy felügyeletével. A 2. osztályba sorolt termékekre is ezek a szabályok érvényesek, azzal a különbséggel, hogy a vásárlásuk, tárolásuk, birtoklásuk, használatuk szabadsága csak a 16 évesnél idősebbeket illeti meg, és a 16 éven aluliak kizárólag nagykorú személy jelenlétében használhatják fel őket. Az igazán nagy durranást okozó termékek azok, amelyeket a szabályozás a 3. osztályba sorol. Ezek azok a tűzijá tékok, amelyek rendkívül látványosak, megszámlálhatatlan darabot lőnek fel belőlük szilveszter éjszakáján. Ilyen termékeket kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek, tehát már felnőttek vásárolhatják meg és használhatják.

Fontos tudni, hogy az ilyenkor engedély nélkül vásárolható tűzijátékok és egyéb pirotechnikai eszközök használata csak december 31-én 18 órától másnap, január 1-jén 6 óráig engedélyezett. Petárdát vásárolni, birtokolni továbbra is általános jelleggel tilos! A fel nem használt, 3. osztályba sorolt tűzijátékokat január 5-éig kötelesek a vevők ahhoz a kereskedőhöz viszszaszállítani, akitől vették, és ő a termékeket köteles extraköltségek felszámítása nélkül visszavenni. Az év végi önfeledt szórakozás közben érdemes figyelni a szabályok betartására, és a fel nem használt tűzijáték időbeni visszaszállításáról is gondoskodni kell. Az előírások megszegőivel szemben szabálysértési eljárást indíthat a rendőrség, és akár 150 ezer forintos bírság is kiszabható rájuk.