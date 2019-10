Erre érdemes figyelni, ha fűtőradiátort vesz

Egyre hidegebb az idő, és az előző télen azt tapasztaltuk, hiába megy otthon egész nap a központi fűtés, a magas belmagasság miatt elveszik a hő. Milyen lehetőségeim vannak kiegészíteni a ház fűtését?

Mielőtt új eszközökkel növelné a fűtésszámláját, érdemes megvizsgáltatni a jelenlegi fűtésrendszerét, hogy jól méretezett-e, vagy például némi karbantartással, esetleg nagyobb felületű hőleadókkal megfelelő lehet a hatékonysága. A szoba belmagasságával nem sok mindent lehet kezdeni, maximum hőszigetelt álmennyezettel lehet csökkenteni. Érdemes ellenőriztetni a falak és a nyílászárók hőtartó képességét is, és szükség esetén a falakat jobb szigeteléssel ellátni, a nyílászárókat pedig korszerűbbre cserélni. Hiszen azt a hőt, amely nem veszik el, azt nem is kell pótolni, így sokat lehet spórolni a fűtésszámlán.

Ha az egész napos fűtés ellenére is hűvösnek érzik a szobákat, netán fáznak, gyors megoldás lehet kiegészítőfűtésként elektromos radiátorokat felszerelni a hideg helyiségekbe. Ezek a konvekciónak nevezett fizikai jelenség alapján működnek: a levegő hő hatására kitágul, így kisebb lesz a fajsúlya, és emiatt felfelé száll. Ennek a légáramlásnak köszönhetően tud meleg lenni a szoba másik végében is, hiszen a meleg levegő a hideget felülről lefelé kiszorítva folyamatosan áramlik a helyiségben. Ahhoz, hogy ne alakuljon ki a padló közelében egy hűvös légréteg, az elektromos radiátort a padlószint közelében kell elhelyezni. Ha előírás szerint jár el a felszereléssel, akkor az alja pontosan 12 centiméterre lesz a padlótól, ami ideális, mert így az alsó légréteget is eléri a légáramlás, de a porcicákat nem gyűjti oda. Mivel a fűtőtestek általában 46 centi magasak, a felső részük 60 centi magasan lesz, ami kényelmes rálátást és hozzáférhetőséget biztosít a kezelőszervekhez és elegendő helyet az általában 90 centimétertől induló ablakok alatt.

Ha a radiátor alja 12 centinél lejjebb kerülne, akkor a csökkent átáramlási keresztmetszet miatt gyorsabb légáramlást jönne létre, de jobban odahúzná a porcicákat, míg ha lényegesen magasabbra kerül, akkor kiesik az alsó légréteg a konvekciós légkörforgásból, és hideg marad a padló. Ezért nem ajánlatos bútorok, polcok vagy mosógép fölé tenni. Az elektromos radiátor felületének hőmérséklete tartós üzemben 60–65 Celsiusfok. A kiszálló levegőé is enynyi, hasonlóképp a vizes radiátorokhoz. Ez már igen meleg, de még nem éget. A függönyben nem tesz kárt. Legjobb, ha beépített termosztátos radiátort veszünk, amelyen beállítható a kiáramló levegő hőmérséklete, így feleslegesen nem fűtünk vele. Ezeket a radiátorokat nem feltétlenül kell falra szerelni, több típusból létezik tartólábas kivitel is, de elhelyezésükhöz érdemes betartani a gyártók ajánlását. Jobb már a megvásárlásuk előtt megtervezni, hová szeretnénk felszerel(tet) ni, beállítani, mert az elektromos radiátorok kábelje általában 150 centiméter hosszú, és ha falra szereljük a fűtőtestet, helyhiány miatt nem lehet mögötte a konnektor.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az új eszközök áramfogyasztása is terhelni fogja a ház, lakás villamos hálózatát, ezért ellenőrizzük, mennyit bír! Ezt a villanyóra leplombált főbiztosítékáról is leolvashatja. A 16 A azt jelenti, hogy egyszerre maximum 3680 wattos áramfogyasztót kapcsolhatunk be, a 32 A már 7360 wattot enged. Fontos, hogy ha 16 A-s a főbiztosíték, arra utalhat, hogy önnél még régi, alumínium villanyvezetékek vannak, amit jobb mihamarabb rézre cseréltetni, amely maximális terhelés mellett is biztonságos. (Forrás: Jomelegotthon.hu)