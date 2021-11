Erősítsük az immunrendszerünket mézzel!

Ezt ne hagyja ki! Botrányos szerződések sora jellemzi Karácsonyék munkáját

Dunaújváros – Bár az időnként vízözönszerű esőzés nem a piaclátogatásnak kedvezett, ennek ellenére a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon egész jó forgalmat tapasztalhattunk. Egy dolog volt, ami beárnyékolta a csütörtök délelőttöt, hogy a fedett piac sok helyen beázott, az árusoknak menteniük kellett a portékát, ennek ellenére némelyik nem úszta meg károsodás nélkül. De ez egy másik dolog.

Nézzük azt, mire koncentráltunk ezúttal a piacon! A napokban állandóan halljuk, hogy a koronavírus-járvány egyre erősödik, arról nem is beszélve, hogy novemberben alaphelyzetben is az embernek szüksége van a vitaminpótlásra, az immunrendszerének erősítésére. Ennek egyik legjobb módja a méz és a különböző méhészeti termékek fogyasztása. Szerencsére a piacon több helyen is széles kínálatot láthattunk mézügyben. Mi Takács Ferenc előszállási méhész standját látogattuk meg, ahol elsőként a méhkenyéren akadt fent a szemünk. Mi is az a méhkenyér? A hivatalos megfogalmazás szerint: a méhkenyér vagy perga a méhek által gyűjtött virágpor és nektár keverékéből, erjedéssel létrejött anyag; a lárvák és a kifejlett dolgozó méhek fő tápláléka.

De mire is jó? Nagy segítséget nyújthat csökkent immunrendszer esetében – ez napjainkban igen fontos dolog –, segít a szervezet méregtelenítésében, védi a májat és az emésztőrendszert, csökkenti a vér koleszterinszintjét. És ez csak egy igen rövid összefoglaló a méhkenyér fogyasztásának előnyéről.

A propoliszt is külön meg kell említeni. A propolisz egy ragacsos anyag, igazán nem is hasonlít a mézhez, de rengeteg jó tulajdonsága van. Sebgyógyító, gyulladáscsökkentő, antibiotikus összetevőket tartalmaz. (Csak apró megjegyzés: e sorok írójának prosztatagyulladásakor is igen jó szolgálatot tett.)

Persze beszéljünk a klasszikus mézekről is. Kaphatunk a piacon hajdinamézet, mézharmatot, vegyes, gesztenye- és repcemézet egyaránt. Természetesen ott van a standokon a talán legnépszerűbb, az akácméz is. Ne feledkezzünk el az ízesített mézekről sem, például az olyan különlegességről, mint a csokis-mentás.