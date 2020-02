Érezhető a koronavírus-hatás, pánikra viszont nincs semmi ok

Ahogy arra számítani lehetett, a 2019 decemberében, a kínai Vuhanban felbukkant új típusú koronavírus ­(COVID-19) Európában, a többi között a közeli Olaszországban is felütötte a fejét. A betegség nem ismer országhatárokat, de Magyarországon a legfrissebb adatok szerint sincs fertőzött.

Az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (ECDC) 2020. február 26-i adatai alapján Magyarországon senki nem küzd koronavírussal, ám két, jelenleg külföldön tartózkodó, karanténban lévő honfitársunk akár fertőzött is lehet. Ugyanakkor az ECDC arról is beszámolt, hogy Európából (Franciaország, Németország, Finnország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Svédország, Nagy-Britannia és Belgium, Svájc, Horvátország, Ausztria) összesen 383 igazolt COVID-19 megbetegedésről érkezett jelentés.

Ahogy a vírus mind közelebb kerül Magyarországhoz, úgy a lakosság is egyre komolyabban veszi a fenyegetést. Érezhetően a dunaújvárosiakat is foglalkoztatja a kérdés, a helyi illetőségű Facebook-csoportokban gyakran diskurzus tárgya a koronoavírus-készültség.

A Vasmű úti Őspatika képviseletében Dobosné Ásványi Ildikó lapunknak elmondta, a gyógyszertárukban érezhető, hogy a helyiek is tartanak az esetleges megbetegedésektől. A szájmaszkok iránti kereslet már a koronavírus kínai megjelenése idején jelentősen megugrott: amíg normál esetben havonta csak pár darabot értékesítenek az eszközből, úgy a COVID-19 elterjedése óta ötvenesével viszik a maszkot, ami jelenleg is hiánycikk. Dolgoznak a folyamatos utánpótláson, ám a tendencia országos, így érthetően csappantak meg a készletek. Hozzátette, hogy a fertőtlenítő eszközöknek is nagy a keletjük. Szemléltetésként egy fertőtlenítő spray-t emelt ki, amiből egyik nap fél óra alatt 10 darabot adtak el.

Ami a személyi higiénét illeti, egy helyi drogériában dolgozó eladó hölgy azt mondta, kétségtelenül jóval több kézfertőtlenítőt adnak el a koronavírus miatt, mint előtte.

Tekintve, hogy a betegségnek még nincs ismert ellenszere, érthető, ha akár a hónapokkal későbbre tervezett külföldi nyaralások tekintetében is óvatosak az emberek. Tóth András, a dunaújvárosi Neckermann Partner Utazási Iroda vezetője tapasztalatai alapján azonban az eddigi foglalások értéke szinte fillérre pontosan megegyezik az előző évi statisztikával, az utazási kedv tehát még érezhetően nem csökkent. Egyelőre egyetlen utazást mondtak le náluk, teljesen érthető okokból: a megrendelők Olaszországba szerettek volna utazni.

A Fejér Megyei Kormányhivatal közleményében is az áll, az észak-olaszországi utazást tervezőknek a koronavírus terjedése miatt azt javasolják, hogy Lombardia, Veneto és Emilia-Romagna tartományokba csak halaszthatatlan ügyekben utazzanak, Olaszország más területeire tervezett látogatásaikat pedig csak alapos megfontolás és mérle­gelés után vállalják.