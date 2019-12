Érdekességek a világ egyik legtöbbet fogyasztott italáról

Az, hogy melyik lesz belőle, attól függ, hogy az adott termőterületen melyik technikával készül a legjobb tea. A tealevelet meg is lehet sodorni, méghozzá körülbelül 4-5 ezer különböző módon, és ezek mind különféle teákat eredményeznek. A teát kávé helyett sokan koffeintartalmáért fogyasztják. De hogy melyik teának mekkora a koffeintartalma, azt rengeteg tényező befolyásolja, így például a termőterület, a szedés időpontja és a feldolgozás módja is. Az alapteákat szárított virágokkal, bogyókkal vagy gyümölcsökkel lehet variálni. Alapszabályként azt tartsuk szem előtt, hogy a teánk akkor lesz finom, ha az ízek harmóniájára törekszünk. Általánosságban igaz, hogy a hasonló színű termések és virágok harmonikusan illeszkednek egymáshoz ízben is.