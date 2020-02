Erasmus+ Pusztaszabolcson

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája múlt héten külföldi vendégeket fogadott.

Harmincnyolc vendégtanuló, kilenc vendégtanár, tizennény saját tanulónk és öt pedagógus vett részt a Szabolcs Vezér iskolában az Erasmus+ partnerségi pályázat keretében a „Human and Nature” tematika feldolgozásában.

Mátyás Julianna igazgató beszámolóját olvashatjuk az alábbiakban:

Az „emberközeli természet” témakör feldolgozása jelen esetben a Duna-Velencei-tó közelségére épülő vízvédelmi lehetőségeket boncolgatta. Hogyan őrizzük meg vizeinket tisztán? Milyen következményei lehetnek a vízszennyeződésnek, a mértéktelen vízhasználatnak? Mit tudunk tenni mi, tanulók, tanárok? Ezeket a kérdéseket vetettük fel és válaszoltuk meg a két projektnap keretében, miközben vendégeinkel megismertettük Pusztaszabolcs történetét, a város hagyományait és látnivalóit.

A nagyobb kitekintés és a víz éltető erejének hangsúlyozása végett hajókiránduláson vettünk részt és meglátogattuk az ÖK Duna-kutató Intézetet Budapesten. Az intézet egyik kutató munkatársa rövid és érdekes előadást tartott folyóvizeink szennyezettségéről, valamint a víztisztítás lehetőségeiről. Beszélt a legújabb kutatási munkálatokról, a mikroműanyag szennyezettségről is. Megtudtuk, hogy a természetes vizek, az eső, a levegő, de még a talaj is tartalmazhat mikroműanyagokat, akárcsak a táplálékunk. Tanulóink kérdéseket tettek fel, láthatóan érdeklődéssel vettek részt a beszélgetésben.

A Dunáról, a Velencei-tóról kapott képet a balatoni kirándulás egészítette ki, melynek során rengeteg információ birtokába jutottunk a tihanyi Limnológiai Kutatóintézetben. Az intézet egyik munkatársa érdekfeszítő előadást tartott a Balaton vízkészletének megfigyeléséről, a folyamatos mérésekről, tisztításáról. A kellemes időjárás azt is megengedte, hogy saját maguk is részt vehessenek egy vízminőség ellenőrzésen.

A projektmunka sorozatot az utolsó napon a belvizekről, a pusztaszabolcsi csatornarendszer kiépítéséről szóló előadás, valamint a víztisztítás folyamatáról és a víz körforgásáról szóló előadások zárták. A tanulóknak nagy élmény volt számot adni az összegyűjtött információkról a Kahoot-os kvíz során, itt mindhárom első helyezés díjait a finn tanulók vitték el. A búcsúvacsorára a Juventus Hotelben került sor, fellépő vendégeink az adonyi hagyományőrző tánccsoport tagjai voltak. Az előadás után közösen táncoltak regionális néptáncokat az olasz, finn, erdélyi, török és a magyar diákok, tanárok egyaránt.

Ezzel a találkozóval zártuk a két éves projektünket, mely lehetőséget adott tanulóinknak is részt venni a partnerországok által szervezett találkozókon. A pályázat sikerességét abban látjuk, hogy a résztvevő 5 ország tanulói megismerhették egymás iskoláját, lakókörnyezetét, az ott található értékeket és az értékek védelmét. Olaszországban a műemlékvédelemről, Finnországban az erdő védelméről, Erdélyben a népi hagyományok védelméről és az iszlám modernizmusáról volt szó, ezeket a témaköröket dolgozták fel különböző módszerekkel. A tematikák sokszínűsége, a fenntarthatóság melletti elkötelezettség hozta magával a tanulók (és tanárok) közti baráti kapcsolatok kialakulását, a tolerancia gyakorlását, egymás kultúrájának megismerését és elfogadását. A közös munka során jó volt látni, hogy mennyire különbözünk és mégis mennyire hasonlítunk egymáshoz.

