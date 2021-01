Energiatolvajok a lakásban 

Mindenki tudja, hogy mik a legalapvetőbb energiatakarékossági szabályok egy háztartásban. Viszont szinte minden otthonban előfordulnak olyan, használaton kívüli elektromos eszközök, amelyekről nem is gondolnánk, hogy mennyire falják az energiát.

Mivel ezeket általában naponta használjuk, meg sem fordul a fejünkben, hogy áramtalanítsuk azokat legalább éjszakára.

Pedig érdemes lenne. Nézzünk körül a konyhánkban. Ilyen csendes áramtolvaj például a mikrosütő, a kávéfőző, a vízforraló, és úgy általában az árammal működő konyhai eszközök. Kényelmesek vagyunk ahhoz, hogy egyenként húzogassuk ki a konnektorból, de jó trükk lehet, ha a napközben használatos eszközöket egy közös elosztóban csatlakoztatjuk, így egyetlen mozdulattal mindegyiket áramtalaníthatjuk az éjszakai órákra.

A hűtőgépnek ugyan folyamatosan üzemelnie kell, de azért van egy-két jó tanács, amivel sokat megtakaríthatunk. A hűtő elhelyezése az első és legfontosabb, lehetőleg ne tegyünk fal közelébe, vagy sarokba, de radiátor mellé sem. Olvasszuk le gyakran. Ez macerás és időigényes művelet, de jelentősen lehet spórolni vele az összfogyasztáson.

A mosógép a rövidebb és alacsonyabb hőmérsékletű programokkal fogyaszt kevesebbet. Ugyanez igaz a mosogatógépre és a villanybojlerre is.

Több kutatás született már arról, hogy a modern LED-tévék kikapcsolt állapotban is közel ugyanannyi energiát használnak fel, mint bekapcsolva. Éjszakára javasolt kihúzni a televíziót, de a nappali időszakban is, amikor munkaidőben senki sem nézi.

A telefontöltőnkről azt gondolnánk, hogy csak akkor fogyaszt áramot, amikor rá van csatlakoztatva a mobilunk, de sajnos ez így nem igaz. Különösen a régebbi típusok valójában akkor is használnak áramot, amikor csak a töltő marad a konnektorban.

A legnagyobb energiafogyasztók viszont az elavult, régi típusú elektronikai eszközök. Mai, modernebb társaiknál ki- és bekapcsolt állapotban is lényegesen többet fogyasztanak.

Ha új háztartási gép vásárlása előtt állunk, akkor mindenképpen válasszunk energiatakarékos eszközt!