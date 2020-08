Elutaztál, és nincs, aki öntözze a növényeidet? Itt a megoldás

A nyaralás ideje alatt sokszor gondot okoz dísznövényeink megfelelő védelme, hiszen a melegben könnyen kiszáradhatnak, az pedig végzetes lehet számukra.

Vannak olyan szobanövények, amelyeket elég havonta egyszer locsolni, mint például a jatropha, de viszonylag jól bírja kevés öntözéssel a korallvirág, a zamia és a dracénák minden családtagja is, ahogy a jukkák, a szanzavérák szintén. Azonban a páfrányfélék kevésbé, írja a veol.hu. Jó megoldás lehet, ha hosszabb távollét esetére egy műanyag palackot színig töltünk vízzel, műanyag kupakját mécses lángja fölé tartott szeggel kilyukasztjuk több helyen, és lezárjuk vele a palackot. Felfordítva nyomjuk a virágcserepébe, a víz majd folyamatosan csöpög belőle, de nem több egyszerre, mint amennyi kell. Kisebb cserepeket tehetünk agyaggranulátummal megtöltött lapos tálba, az agyagdarabkák tetejére. Közé öntsünk vizet, ami folyamatosan párolog a melegben, és a növényt nedvesen tartja.

Ha nincs olyan személy, rokon vagy barát, akiben teljesen megbízunk, hogy az adott időszakban a megfelelő mennyiségű vizet fogja adni növényeinknek, akkor érdemes bevetni néhány házi praktikát, amivel elláthatjuk növényeinket az éltető vízzel, amíg mi nyaralunk.

A víz mennyisége függ az adott időszak időjárásától is, így érdemes erről előre tájékozódni, hogy tudjuk, mennyi vízre lesz szükségük a növényeknek.

Ha egy hétre szeretnénk elutazni, egy egyszerű műanyag zacskóval is megoldhatjuk a növények itatását. Fontos, hogy ebben az esetben ne állítsuk a növényeket olyan helyre a lakásban, ahol közvetlen napfény éri őket. Alaposan locsoljuk be a növény földjét, majd a cserépbe szúrjunk le néhány hosszabb rudat vagy pálcikát. A rudak kifelé dőljenek, lehetőleg ne érintkezzenek a növénnyel. Vegyünk egy nagy méretű műanyag zacskót, és húzzuk rá a növényre úgy, hogy a pálcikák megtámasszák azt a növény körül. A zacskó nyílását jól zárjuk le, mert így a földből kipárolgó nedvesség majd visszajut a virágföldbe. Öntözhetünk vízszívó alátéttel is. Ezt a módszert azoknál a növényeknél tudjuk alkalmazni, amelyek cserepe vízelvezető nyílással van ellátva.

Vízszívó alátét lehet bármilyen anyag, amely magába szívja a nedvességet. Például textil, filc, de akár egy újságpapírköteg is. Az alátét egyik felét fektessük vízzel telt mosdóba vagy kádba, míg a másik felét fektessük a csepegtetőre vagy a kád szélére, amire a növényeket majd rá tudjuk helyezni. A vízszívó anyag megszívja magát nedvességgel, így a növények alulról folyamatosan a kellő mennyiségű vizet fogják felszívni. Ezt az öntözési módszert akkor érdemes alkalmazni, ha sok cserepes növényt kell egyszerre meglocsolni a szabadság ideje alatt.