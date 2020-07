Előbb szőlőprés, majd köcsögfa

Sok városlakó gondoskodik arról, hogy a családi házak, társasházak ablakait, erkélyeit, előkertjeit virágok díszítsék, a színpompás növények mentén sétálva pedig igazán impozáns látvány tárulkozik elénk.

A múlt héten megakadt a tekintetünk egy Görbe utcai előkerten, gondoltuk, ide vissza kell jönni. Így is történt, s mivel még nem tudtuk, kihez is tartozik a kompozíciókkal teli műremek, a szomszéd kertet éppen rendezgető Miklán Imréné, Jolika nénihez fordultunk útbaigazításért. Persze nem hagyhatjuk szó nélkül az általa gondozott kertet sem, három virágokkal borított területet gondoz, és úgy ültette be különféle növényekkel, hogy kora tavasztól késő őszig folyamatosan virágzik. Mindig is szerette a virágokat, volt száz tő rózsája is, és rendszeresen kijárt a piacra árulni azokat.

Ahogy beszélgettünk, időközben kijött a lépcsőházból Szabó Imre is, ő a keresett kertgondozónk. Bizonyára felfigyelt a ház előtti nyüzsire, bár az, hogy megállnak az előkert előtt és fényképeket készítenek, nem egyszeri eset. Kedvesen bemutatkoztunk egymásnak, elmondtuk, mi járatban vagyunk, és örömmel mesélt is nekünk a kertről. Bár ebben kevesebb a virág, mint Jolika néniében, de itt nem is ez az, ami megfogja az ember tekintetét, hanem a benne lévő szőlőprés és a köcsögfa.

Imre bácsi Békés megyei születésű, Köröstarcsán nevelkedett, és nagyon sokat dolgozott a földeken, még állatokra is ügyelt. A vidéki miliő iránti szeretet mélyen beágyazódott benne, attól függetlenül is, hogy gépésztechnikusként 1960-ban a Duna-parti iparvárosba sodorta az élet, és a vasműben dolgozott. Feleségével Újtelepen laktak, aztán tavalyelőtt beköltöztek a városba. Mindig is szeretett a kerttel foglalkozni, így a társasház egyik előkertjének gondozását örömmel vállalta magára. A szomszédban lakó fiatalember vetette fel először az ötletet, mi lenne, ha feldobnák egy szőlőpréssel. Bár Imre bácsi éppen akkortájt ajándékozta el a sajátját, a szomszéd hozott egyet. Szépen felújították, kicsinosították, elhelyezték a kertbe, és muskátlikkal ültették be. Ezen felbuzdulva jött a következő terv a felajánlott régi korsókhoz, kancsókhoz: legyen egy köcsögfa a kertben. Talált egy vihar által letört nagyobb nyírfaágat, ezt is megmunkálta, majd elhelyezték a kertben. És aztán egyre több fazekas tárgy díszítette a fát. Mint azt Imre bácsi elmondta, azt tapasztalta, hogy a kertnek közösségépítő ereje van, mosolyogva szemlézik azok is, akik csak véletlenül épp erre járnak. Hozzátette, sokan segítettek abban, hogy így nézzen ki az előkert, mint most, de külön köszönettel szólt Kun Attiláról (ő ajánlotta fel a szőlőprést is) és Hegedűs Gáborról, akik végig társai voltak a munkálatokban, az ásástól kezdve a telepítésen át az ültetésig.