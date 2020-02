Előadások a Kárpát-medenceiek Klubjában

A Pentele Klubházban tegnap kora este találkoztak a Kárpát-medenceiek Klubjának tagjai. A klub célja a Kárpát-medencei magyarok összetartozásának erősítése.

A tegnapi programban a trianoni békediktátum százéves évfordulójára emlékeztek a megjelentek. Előadást hallhattak a meghívottak Az anyaország a Kárpát-medencei magyarságért címmel. Majd dr. Gubánné Pintér Annamária tartott egy nagyon érdekes ismertetőt India magyar szemmel címmel.

Jó hír azoknak, akik érdeklődnek a történelem iránt, hogy a klubnapok nyitottak, mindenkit szívesen látnak az előadásokon is. Részt vesznek a rendezvényeiken Dunaújvárosban élő erdélyiek, délvidékiek, kárpátaljaiak is, és olyanok, akik most is a határon túl élnek.