Elmúlt idők búcsúi Perkátán

A Búcsú a legperkátaibb ünnep, amely templomunk ünnepéhez, Kisboldogasszony Napjához, szeptember 8-ához legközelebbi hétvégére esik. Idén ez a hétvége lett volna a perkátai Búcsú. – Írja Somogyi Balázs, a település polgármestere Perkáta honlapján.

Majd így folytatja:

„A búcsúról, amely sokszor már nemcsak a templomi ünnepről szólt, szinte minden perkátainak van emléke, hiszen búcsú vasárnapja a vurstliról, a bazárról, a céllövöldéről és a lánchintáról, esetleg a focimeccsekről szólt. Az elmúlt 10 évben pedig azt is megszokhatták a perkátaiak, hogy búcsú már egész hétvégén tartott, voltak koncertek, szüreti felvonulások, szabadtéri misék, főzőversenyek, kiállítások és az elmúlt években a legperkátaibb ünnepen adtuk át a települési elismeréseket. Sajnos az idei év sok mindent felforgatott, amiről eddig az életünk szólt, hiszen veszélybe került az emberek egészsége, a munkahelye és a biztonsága. Ezek mellett eltörpül, hogy a rendezvényeink is elmaradtak, hiszen a nyáron a tömegeket vonzó rendezvényeket le kellett mondanunk, így a tavalyi évvel ellentétben nem volt nyárköszöntő rendezvényünk, nem volt IFIFESZT és sajnos a búcsúhétvégi programok is elmaradtak. De attól még a perkátaiak szűk körben, családjuk és szeretteik körében meg tudják ünnepelni a búcsút, és bízom abban, hogy jövőre már újra együtt tud ünnepelni a falu! Addig is engedjék meg, hogy néhány fotóval emlékezzünk az elmúlt néhány év perkátai búcsúira! Isten éltesse Perkátát és a perkátaiakat!”

Fotók a település honlapján.