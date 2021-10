Élmény a Pannon magángimi!

Tudás, tapasztalat, jövő – nem véletlenül fogalmazták meg ezt a szlogent a Pannon Oktatási Központ Magángimnázium 2011-es megalakulásakor.

Dunaújváros – Városunk magángimnáziumában modern, jól felszerelt környezetben, elhivatott pedagógusok iránymutatásával képezhetik magukat az ide járó fiatalok, akik mindemellett lehetőséget kapnak arra is, hogy kibontakoztathassák tehetségüket a tudomány és a művészet különböző ágaiban. Az iskola nyújtotta lehetőségeket Pleszné Antal Ágnes és Baráth Gyula igazgatóhelyettesek vázolták.

Megvalósult tervek

Régi törekvésük volt a hat évfolyamos gimnáziumi osztály megszervezése. Ezt sikerült a 2019 szeptemberében induló tanévben megvalósítaniuk, elindult az első „kisgimis” osztályuk, amely osztály teljesítményéhez nagy reményeket fűztek. A statisztikai adatok is megerősítik azt, hogy azok a diákok, akik hat­osztályos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, sokkal jobb tanulmányi eredményt produkálnak. Ezt az országos kompetenciamérések, az érettségin elért eredmények is bizonyítják. Saját mérést is végzett a Pannon annak érdekében, hogy lássák, mennyit tudtak fejlődni a jelenlegi nyolcadik évfolyamosok a másfél éves ittlétük alatt. A hatodik évfolyamos felvételijüket összehasonlították a középiskolai felvételijükkel, és látható, hogy 7,36–15,95 százalékkal jobban teljesítettek önmagukhoz képest, valamint több mint 2 százalékkal az országos átlag fölötti eredményt értek el. A nyelvi mérés még kitűnőbb eredményt mutat, a diákok kétharmada 90 százalék fölött teljesített, többek már most ősszel középfokú nyelvvizsgát tesznek angol nyelvből. Nem elhanyagolható előny továbbá, hogy ezek a tanulók már hetediktől tanulják a második idegen nyelvet is, ami szintén fontos lesz/lehet a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás szempontjából. A sikeres nyelvtanulás kulcsa a csoportbontott oktatás, amely ezen tanulócsoportoknál is megoldott: egy osztályon belül minimum 3 különböző, a saját tudás­szintjének megfelelő csoportba osztható a diák, ezzel biztosítva az egyenletes haladást, a nyelvvizsga, majd az előrehozott közép/emelt szintű érettségi minél hamarabbi megszerzését!

Tanévkezdés

Évről évre növekszik a diákok száma a Pannon Oktatási Központban, amely idén ünnepelheti fennállásának tizedik évfordulóját. A 2021/2022-es tanévben már három új osztályt indítottak, egy kisgimiset (hat évfolyamos képzés) és két kilencedikest. A létszámnövekedés ellenére a Pannon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megteremtse és megőrizze a családias jellegű légkört, éppen ezért hagyományosan egy családi napot szerveznek a tanév elején, ahol kötetlenebb formában, sportos, játékos ­vetélkedők, programok során igyekeznek összekovácsolni az oktatásban részt vevő mindhárom szereplőt: a diákokat, a szülőket és a pedagógusokat.

Emelt szintű képzés

A jelentkezések számának alapján az emelt szintű angol tagozat a legnépszerűbb az iskolában, de szerencsére minden évben tudnak emelt német nyelvet elsajátító tanulócsoportot is indítani, továbbá francia és spanyol nyelvet is választhatnak a fiatalok. Mind az idegen nyelv, mind a matematika úgynevezett sávos oktatásban történik, ami azt jelenti, hogy évfolyamonként egy időben történik a tantárgyak oktatása, így a meglévő tudásszintjük alapján sorolják be a fiatalokat a bontott csoportokba, ezáltal mindenki a megfelelő ütemben és módon tudja elsajátítani a tananyagot.

Nyelvvizsga

Mivel az intézmény öt nyelvvizsgahelynek ad otthont, (Debreceni Egyetem DExam, a Pécsi Tudományegyetem ECL, a Goethe Intézet, illetve a Budapesti Gazdasági Egyetem BGE szaknyelvi nyelvvizsga helye), így lehetőség nyílik arra, hogy a diákok az iskola falain belül tegyék le a nyelvvizsgát.

Újítás

Négy évvel ezelőtt indították el az emelt szintű természettudományi tagozatot, amely keretén belül a biológia–kémia és a matematika–informatika tantárgypárokat tanulják emelt szinten a diákok. Örömükre szolgált, hogy a „biosz–kémia” tagozat hirtelen népszerű lett, és az eredmény is hamar megmutatkozott az OKTV-döntős Szerencse Arnold eredményén, de örömmel nyugtázták, hogy mára a „matek–info” tagozat is kellően népszerű lett a tagozatválasztók körében.

Tanórán kívül

Különféle szakköröket és tan­órán kívüli közös elfoglaltságot kínálnak a diákoknak a tudomány és a művészet jegyében egyaránt. A tehetségek kibontakozhatnak a sulizenekarban, énekkarban, képzőművészeti és fotósszakkörre járva, médiakurzuson Pachmann Péterrel, iskolarádió által, iskolaújságban. Különösen büszkék a színjátszóikra is, akik közül a „kisgimisek” előadásukkal bekerültek a Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál gálájára is.

Tehetséggondozás

Az intézmény elkötelezett a tehetséggondozás mellett. A már meglévő szakköreivel sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Programra, ezáltal támogatást nyert a média- és a matematikaszakkör folytatására, valamint ettől a tanévtől már földrajzszakkört és robotika-műhelyt is elindítottak az iskolában. A pályázat keretében szakkörönként 15-15 diák képzésére van lehetőség. Ezek az úgynevezett tehetségazonosítók arra szolgálnak, hogy a diákok felismerhetik, mi az, ami a leginkább érdekli őket, amiben tehetségesek. Mindemellett büszkék diákjaik versenyeredményeire, az elmúlt tanévben például hat fiataljuk is kiérdemelte a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. Természetesen mindez nem jöhetne létre egy olyan kiváló tantestület nélkül, ahol mindenki a maximumot hozza ki magából, ahol mindenki elkötelezett a Tudás, Tapasztalat, Jövő jelmondat szellemiségének, s büszkén hirdetik: mindezzel a Pannon Oktatási Központ Magángimnáziuma rendelkezik!

