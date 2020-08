Eljön az elszeparált helyiségek korszaka?

Konyhakert a balkonon, iroda a nappaliban, edzőterem a hálóban – a járványhelyzet megváltoztatta az otthonhoz való viszonyunkat, átalakította az ideális lakás, ház iránti igényeinket. A lehetőség, hogy a pandémia visszatérhet, hosszú távon hatással lehet a lakóterek ki- és átalakítására.

Míg korábban a családi együttlét, a pihenés és a szórakozás tere volt a lakásunk, házunk, addig a kijárási korlátozás bevezetése után a tanulásnak, az otthoni munkának, az edzésnek és a nagyobb mennyiségű élelmiszer-tárolásnak kellett helyet és teret teremteni – egyik napról a másikra, írja a vaol.hu. Sokan ideiglenes megoldást kerestek, mások belevágtak otthonuk már régóta halogatott felújításába. Egy biztos: az elmúlt hónapok tapasztalatai hatással lesznek a következő időszak építkezéseire.

Soha nem volt még ekkora értéke a kertnek

Valószínűleg a lakáspiacot is átrendezi majd, hogy felértékelődni látszik a falusi lét. Az udvar és a kert megléte most már hasonló súlyt nyom a mérlegen, mint a város adta kényelem és előnyök. A saját termesztésű zöldség és gyümölcs sem csak azért értékes napjainkban, mert egészséges, hanem mert kéznél van. A nagyobb terasszal, balkonnal rendelkező lakások is egyre értékesebbek. Az utóbbi időben virágkorát éli a balkonkertészet: az eddig gyakran lomtárként használt helyen virágok és paradicsomok díszelegnek. A régi házakban általában elbontották, az újakba pedig már nem is terveznek spájzot. Az elmúlt hónapok bebizonyították, mégiscsak szükség lenne rá. A napi főzéshez bizony több hozzávalót, nagyobb mennyiségű alapanyagot szükséges otthon tartani. Aki most építkezik, annak érdemes egy ilyen kicsi, de annál hasznosabb helyiséget kialakítania álmai otthonában. Akinek lehetősége van rá, a tárolóban, garázsban, háztartási helyiségben is berendezhet egy-egy falat e célra.

Viszlát, amerikai konyhás nappali!

A spájzhoz hasonlóan eltűnőben van a klasszikus előszoba is. A járványhelyzet bebizonyította, szükség van egy helyre, ahol úgy vehetjük le kabátunkat, cipőnket, tehetjük le táskánkat, hogy a lakásban nem nyúltunk semmihez.

Ha több ember több időt tölt otthon egyszerre, felértékelődnek az elszeparált helyiségek értékei is – mindenkinek szüksége van egy helyre, ahova elvonulhat. Ha irodaként is használjuk a nappalit, nem biztos, hogy szerencsés, ha közben ugyanott készül az ebéd is. Megfontolandó a konyhát külön – szükség esetén zárható – helyiségbe költöztetni, a nappalit pedig egy többfunkciós térré alakítani: helyet kaphat itt dolgozó- és olvasó-, vagy akár játszó- és tanulósarok is. Legyen ez egy olyan tér, ahol úgy lehet külön lenni, hogy együtt vagyunk. Ebben segítségünkre lehet egy-egy térelválasztó, néhány könnyen mozgatható kisbútor és jó sok mutatós, de praktikus tárolódoboz, kosár. A kijárási korlátozás idején a négy fal között kellett megoldani a napi test­edzés egy jó részét is. Ha saját edzőterem kialakítására nincs is lehetőségünk a lakásban, a tornaszőnyegnek, súlyzóknak, és az egyéb eszközöknek érdemes állandó helyet kialakítani – például a gardróbban.

Legyen okos az otthonunk

Számos olyan technikai megoldás elérhető már a piacon, amely biztonságosabbá és könnyebbé teszi a mindennapokat. A különböző szűrő- és a klímaberendezések felszerelése is meggondolandó, hosszú távon kifizetődő befektetés. Ahogy a jó minőségű háztartási gépek beszerzése is: miközben a mosogató- és szárítógép dolgozik, úgy érezhetjük magunkat otthon, mintha üdülnénk.