Elindítottam a Youtube csatornámat

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.06.21. – 103. nap

Sikerült úgy eltöltenem a vasárnapot, hogy valójában nem csináltam semmit. Reggel kilenc körül lementem a szokásos parkszéli kávézóba egy jó könyvvel, kiültem a napra, úgy terveztem hogy egy órát maradok. Már menni készültem amikor felhívott egy barátnőm hogy a környéken van, inna velem egy kávét. Megkértem hogy jöjjön oda a kávézóba, hiszen én már jóideje ott ültem. Hamarosan megérkezett, elkezdtünk beszélgetni az elmúlt hónapokról, és egyszer csak azt vettem észre hogy délután három van. Délutánra volt egy fagyi meghívásom a park másik oldalánál, úgyhogy egyenesen odagyalogoltam a hosszúra nyúlt reggelizés után. Kicsit késtem, egy kisebb fagyizónál vártak rám régnemlátott barátaim. A fagyizónál is ültem pár órát, úgyhogy este hétre értem haza. Belebotlottam a szomszéd lányba, aki reggel látott elmenni, és most azon nevetett hogy ennyi idő alatt Velencében is megreggelizhettem volna. Volt emiatt egy kis lelkiismeret furdalásom, de azzal nyugtattam magam, hogy végülis vasárnap van, igazi nyári idő, nem ár ha kint vagyok a szabadban.

Ami a Youtube csatornámat illeti, ma feltöltöttem a próbavideómat hogy kipróbáljam, hogyan is működik a rendszer. Kicsit zavarban vagyok a videón, és technikailag még fejlődnöm kell, de úgy érzem, a jövőben még a rengeteg érdekes sztorit megoszthatok veletek. Többen rámírtatok hogy megkérdezzétek, mi lesz a napi blogommal, ha egyszer vége lesz a járványnak, miröl fogok írni? Pontosan még nem tudom, de arra gondoltam hogy a videóimban a kortárs képzömüvészettel fogom lekötni a figyelmeteket. Nézzetek bele a próbavideómba, kíváncsi vagyok a véleményetekre, és minden építő kritikát örömmel veszek. Ha feliratkoztok a csatornámra (ingyenes természetesen), akkor mindig értesítést fogtok kapni, ha felrakok egy új videót.

Vasárnaponként szeretném feltölteni a videóimat, ez a csatornám linkje, ide töltöttem a próbavideót is:

A zenészek, és a szórakoztató iparban dolgozók többször fordultak segítségért a kormányhoz, de egyelőre semmi konkrétum nem történt.

Ma van a zene ünnepe, ezért a Milánói Dóm előtt több hires zenész flash mob-ot szervezett, hogy ismét felhívja a figyelmet erre a megoldatlan problémára. Megtelt a hatalmas Dóm tér feketébe öltözött, gyászoló zenészekkel, akik a biztonsági szabályokat betartva, csendben álltak egymás mellett hosszú percekig. Így a 2020-as zene ünnepe, zene nélkül, teljes csendben zajlott.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 20972, az elmúlt huszonnégy órában 224 az új fertőzött, közülük 128-an (57,1%) Lombardia régióban vannak. 2314-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 148 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 18510-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 182893-an gyógyultak, közülük ma 440-en.

Az elhalálozottak száma 34634, közülük a mai napon 24-en hunytak el. Ennyire alacsony legutoljára március 2-án volt az áldozatok száma.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 238499.

Az eddig elvégzett koronavírus tesztek száma 4984370 (összesen 3041750 személyt teszteltek, volt akit többször).

A mai napon összesen 40545 tesztet végeztek (covid betegek, gyógyultak és covid gyanúsak összesen), a teszt megközelítőleg 0,6%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 181 tesztből 1 lett pozitív.

24581 személyt ma teszteltek először (így lett 224 pozitív), a teszt 0,9%-os eredményt adott, minden 110 tesztböl 1 lett pozitiv.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,1%-kal emelkedett.

A napi értékek stagnálnak, de nagy megkönnyebülés számunkra hogy az elhalálozások száma jelentősen csökkent.

A nagy melegben sokan szenvednek a szájmasz viselésétől, ezért egyre többen hordják úgy, hogy kilóg az orruk belőle.

Kacziba Andi