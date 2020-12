Elhalasztották a 30. Miss Hungary 2020 döntőjét

Mint arról korábban lapunk hasábjain beszámoltunk, a dunaújvárosi Horváth Lilla indult a 30. Miss Hungary 2020 szépségversenyen, tini kategóriában, és továbbjutott a döntőbe.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A rendezvényen meghatározó a harmincas szám, ugyanis harminc hölgy mutatkozik be, felnőtt és tini kategóriában. Feszült várakozás és precíz felkészülés előzte meg a december 12-ét, ugyanis a szervezők eredetileg erre a napra tűzték ki a döntő időpontját. A Gödöllői Királyi Kastély adott volna otthont a megmérettetésnek, azonban a koronavírus közbeszólt. Kérdésünkre Lilla édesanyja, Horváthné Nagy Henrietta elmondta, hogy a döntőt elhalasztották január második felére. „Azt gondolom jó döntés volt, a biztonság mindenek felett. Reméljük a legjobbakat, Lilla továbbra is nagyon lelkes és várjuk a pontos időpontot.” Addig is szurkoljunk Lillának!