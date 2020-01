Életmentő lehetőség az ÉletMentő applikáció

Elindult a mentők munkáját segítő ÉletMentő elnevezésű mobilapplikáció, amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a mentőhívást a segítségre szorulók számára – jelentették be nemrégiben az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a fejlesztő cég a cseh Medical Information Technologies közös sajtótájékoztatóján.

Az alkalmazás megkönnyíti a mentők riasztását és a munkájukat is, mert a diszpécser azonnal látja az előre feltöltött egészségügyi adatokat és a bajban lévő pontos helyzetét. Az alkalmazás elsősegélynyújtáshoz szükséges információkat is tartalmaz, és egyebek mellett megmutatja a segítségre szorulóhoz legközelebb eső gyógyszertárt, egészségügyi ellátóhelyet is.

Az applikáció Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban már működik, a magyar alkalmazással ezekben az országokban is lehet segítséget hívni. Ikonos kialakításának köszönhetően pedig az is tudja használni, aki nem beszéli az adott nyelvet vagy állapota miatt nem tud beszélni.

Az androidos eszközre a Play áruházból, az iOS-es készülékre pedig az App Store-ból letölthető, gyors regisztrációt követően már aktív a telefonszámunk a mentők hívásához, vészhelyzeti üzenetek küldéséhez. A híváskezdeményezés és az adatküldés ingyenes. Ki lehet tölteni a személyes profilt, ahol születési évünk, lakcímünk, tajszámunk, közeli hozzátartozóink elérhetőségén kívül rögzíteni tudjuk, milyen gyógyszereket szedünk, milyen betegségünk van, illetve mire vagyunk allergiásak. Elegendő a kijelző közepén lévő piros „Mentők” gombot nyomva tartani, három másodperc után hívás indul a mentők felé és a diszpécser már az előtt látja a velünk kapcsolatos adatokat – így például a pontos tartózkodási helyünket és a fentebb sorolt adatainkat –, hogy megszólalnánk a telefonban, ez sok esetben nagyban megkönnyíti az OMSZ munkáját.

Hasznos információkat nyújt az elsősegélynyújtással kapcsolatban, több esetre is kitérve, mint: áramütés, félrenyelés, mérgezés vagy éppen kihűlés esetén, sőt, az újraélesztésben is. Egy metronóm hangja segít eltalálni az ütemet. Kereshetünk benne kórházat, patikát, illetve defibrillátort is.