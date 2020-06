Életmentő a megelőzés

A kifejlett, akár 30 centis nagyságú szívférget csak nagy kockázatú műtéti eljárással lehet eltávolítani.

A szívférgesség néhány évtizedes probléma a magyar kutyások körében, de annál veszélyesebb. Tavasszal már egész biztosan összefuthatunk olyan mediterrán és trópusi vidékekről ideszokott szúnyogfajokkal, amelyek a parazitát terjesztik. A műtéti eljárás ritkán sikeres, ezért a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. – Írja a boon.hu.

– A kétezres években az éghajlatváltozásnak köszönhetően hazánkban is felbukkantak bizonyos mediterrán klímához szokott szúnyogfajok és velük azok a paraziták, amelyeket terjesztenek – hívta fel a figyelmet ifj. Dr. Puskás Gábor kisállatgyógyász, szakállatorvos. – Az első szívférges eseteket még nyaralás után behurcoltak voltak, de később sajnos már helyben is megjelent a betegség. Évről évre egyre nagyobb számban találkozunk vele és ma már széleskörben kezelt és ismert probléma.

Gyors teszttel kimutatható

Egészséges állatokon életükben egyszer kell elvégezni a tesztet.

– Az akár 30 centi hosszúra is megnövő fonalférgek nagyon lassan, hosszú hónapok, sőt akár évek alatt fejlődnek ki. A szívben, vagy a nagy tüdőartériákban, a véráramban élnek a paraziták és folyamatosan szaporodnak. Amikor már tünetek mutatkoznak, nagyon nagy a baj. Ráadásul ezek nem specifikusak, így nehéz diagnosztizálni, hogy miről van szó. A szívférgesség az időskori szívbetegségre emlékeztet, a kutya fáradékony és köhögős lesz, csökken az étvágya, de egyre többet iszik. Mivel a kezelés rendkívül költséges, kevés szakember végez terápiát a már kialakult betegségen. Ezzel szemben a megelőzés egészen egyszerű. Többféle teszt létezik, ami közös bennük, hogy az állat véréből mutatják ki a parazitát. A gyors tesztek előnye, hogy az állatorvosi látogatás alkalmával rögtön megtudhatjuk az eredményt. Alaposabb teszteket központi laboratóriumokban végeznek, amely még a férgek fejlődési szakaszait is kimutatja – magyarázta az állatorvos.

Emberre kevésbé veszélyes

Elkaphatjuk, de az emberben hosszabb távon nem képes életben maradni a szívféreg.

– Ma már olyan szájon át adható gyógyszerek léteznek, amelyek hosszú távú védelmet nyújtanak. Ezek a hatóanyagok általában kombinációkban vásárolhatók meg és vénykötelesek. Praktikusan bolha és kullancs elleni tablettákba keverik bele, amivel kombinált kezelést lehet alkalmazni. A pirulákat havonta kell beadni a kutyáknak. Állatorvostól, vagy állatpatikából szerezhetők be és szedésük orvosi felügyeletet, ellenőrző vizsgálatokat igényel. Létezik emberi megfertőződés is és mivel zoonózis, kedvencünktől elkaphatjuk és macskákban is megjelenthet, de úgy nevezett abortív fertőzést alakít ki a szívféreg. Ez azt jelenti, hogyha meg is telepszik az emberi szervezetben, egy idő után magától elhal – tájékoztatott a szakember.

(A borítóképen: Az állatorvosnál)