Életem első amurja

Ongai Zoltán a hónap fogása játékunk júliusi fordulójára jelentkezett, és egy horgász-mix csomaggal lett gazdagabb. Szenvedélyéről kérdeztük.

–Egy szép amurfogással sikerült a játékunkban nyereményhez jutnia. Mesélne a fogás részleteiről?

– Ez egy hétvégi családi horgászat volt. A kisfiammal, a sógorommal és az egyik barátunkkal a decsi horgásztóra mentünk. A sógoromék ott laknak Decsen, így gyakran megfordulunk a tavon. Nagyon kellemes környezet, szeretjük. Életem első amurját sikerült ott megfognom. Nem kellett sokat fárasztani, de azért nem adta meg könynyen magát. A fiam hozta a kis merítőhálót, de az kevés volt a nagy hal kiemeléséhez. Persze volt nálunk nagy merítő is, csak azt ritkán használjuk. Mindent mértünk, fotóztunk, csak a hosszát felejtettük el lemérni. 13,24 kiló volt. Bár nem hozhattuk haza a súlykorlátozás miatt, és nem került a bográcsba, nem maradtunk halétel nélkül. Egy másik amur és pontyfogásból finom halászlé készült. Összességében ez a nap nagy élmény volt!

-Milyen gyakran horgászik a család?

– A fiam nyolcéves lesz, második osztályba jár. A foci mellett a másik nagy szenvedélye a horgászat. Így amikor tehetjük vízpart mellett pihenünk. Kiváltottuk neki az engedélyeket. Gyakran járunk az öbölbe, a szabadstrandra. Teljesen önállóan horgászik, van saját botja is. Úgy köti meg a horgászcsomót, hogy hihetetlen. Világbajnok! A családban sok horgász van, így előfordul, hogy egy nagyobb csoporttal megyünk a vízhez. Nem feltétlenül a horgászás a cél, inkább egy jó keretet ad a közös időtöltésre. Együtt vagyunk, jól érezzük magunkat. Beszéltünk már arról is, hogy majd olyan helyre kellene menni, ahol ott is tudunk aludni. Horgászás, napozás, fürdés, főzőcskézés…

-Hogyan szokott horgászni?

– Mindent kipróbálunk. Horgosat, előkéset, csalitüskéset. Gilisztával, kukoricával, csontival, pellettel, bojlival és mindenféle jóval igyekszünk a halak kedvére tenni. Az etetőanyagokat is próbáljuk aszerint kiválasztani, hogy hova megyünk. Nem mintha nagyon értenénk hozzá, de sok horgászműsort nézünk. A Fishing csatorna nálunk rettentő sokat megy. Aztán az ott látottakat igyekszünk gyakorlatban is megvalósítani.

-Melyek a kedvenc helyei?

– Decsre a bányatóra gyakran látogatunk, Akasztót nagyon kedveljük, de Őrspusztát is szeretjük már a közelsége miatt is. A környéken szinte mindenhol voltunk már. Természetesen az öböl is vonzó, de nem egyszerű a folyóvízi horgászat. Én gyerekként a nagypapámtól tanultam meg horgászni Dunaföldváron. Volt egy ladikja, amivel a Duna közepére eveztünk. Szép emlékek. Remélem, a fiam is örömmel gondol majd vissza a Dunán töltött hétvégékre.

-A hónap fogása játékon horgász-mix csomagot nyert. Mi volt benne? Megérte játszani?

– Etetővödör, 4 kilogramm etetőanyag, etetőkosár, egy doboz kukorica, horogkészlet, forgókapocs és csali volt benne. Nagyon sok minden. Nagyon örültem neki, az etetőanyag felét már felhasználtuk, és a felszerelés is jó szolgálatot tett. Fiam élete első pontyát ezzel fogta meg. Büszke is vagyok rá!