Eláruljuk, miért főnyeremény a softshellből készült ruhanemű

A softshell az az anyag, amely egyszerre oldja meg a szél és a csapadék elleni védelmet, miközben légáteresztő, így kellemes viselést biztosít. Egy hosszan tartó esőzés esetén nem a legjobb választás, a záporokat azonban tökéletesen át lehet vészelni a rugalmas szövetből készült ruházatban.

Megfelelő védelem az eső és a szél ellen

Hogy mi pontosan a softshell? Az angol kifejezés tükörfordítással puha héjat jelent, ebből már lehet következtetni, hogy a szintetikus szálakból készülő anyag is hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Hatalmas előnye, hogy egyetlen réteg képes biztosítani a szél és a csapadék elleni védelmet, miközben a tökéletes szellőzés is adott a kialakításának köszönhetően. A textilipar csúcstermékének számít, számos tevékenység közben jelent kiváló segítséget.

Elsősorban a funkcionális sportruházatnál használják az anyagot, amely mellett létezik a hardshell is. A soft változat úgy oldja meg az izzadtság kivezetését, hogy közben nem engedi be a szelet, emellett bizonyos mértékig a meleget is megtartja. Ebből is látszik, mennyivel több egy softshellből készült felső, mint egy átlagos esőkabát, amely ugyan segít, hogy ne ázzunk meg, alatta csapzottra izzadja magát az ember, ráadásul hidegben a vacogásra is fel kell készülni. Ezzel szemben a speciális bevonattal készülő softshell minden tekintetben biztosítja a megfelelő védelmet.

Sportoláshoz és a hétköznapokhoz is tökéletes

Az anyag nem teljesen vízálló ugyan, de vízlepergető, ami a legtöbb esetben elegendő. Mivel rugalmas és könnyű, kiváló társ a sportolásban, de a hétköznapi viselethez is jól illik. Hogy ez utóbbi megvalósuljon, számtalan színváltozatban és változatos mintázattal elérhető, például a Bubulakovo kínálatában is megéri körbenézni. A hardshell egyébként abban különbözik, hogy bár a funkciói ugyanezek, több rétegben készül az anyag. Ennél fogva kevésbé rugalmas, viszont jobban tartja a hőt.

A softshell esetében a rétegeket összedolgozzák, így a viselője csupán egyetlennel találkozik. Tökéletes a kisebb záporok idején, ha pedig a nadrág és a felső, illetve az overál is ebből az anyagból készül, teljes védelmet tudhat magáénak a viselője. Minden korosztály számára jó választás, főleg azért, mert könnyen tisztítható, így strapabíró megoldásnak számít.