Egyre többfajta gyümölcsből válogathatunk

Az idei tavasz elég érdekes volt, ez a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac árukínálatán is érezhető volt, mint ahogy most az is, hogy beköszöntött a nyár.

A gyümölcsök skálája szélesedett, bár az is az igazsághoz tartozik, az áruk nagy része import, leginkább spanyol. Spanyol az őszi- a sárgabarack, a ringló, a dinnye, sőt, még a paradicsom egy része is. Viszont a paradicsom esetében olyat tapasztalhattunk, ami nem mindennapos, az import drágább, mint a hazai, mivel ez fordítva szokott lenni. A spanyol paradicsom 590 forint, amíg a magyarból már négyszáz forint alatt is megvehetünk egy kilót. A spanyolok valahogy nem kímélik a pénztárcánkat, hiszen a spanyol dinnyének kilója hétszáz forint, amíg a görögé csak kettőszáz-ötven forint.

Az utóbbi hetek sztárja az eper volt, ami finisébe ért, közeleg a szezon vége. Van, aki ki is írta a standjára, hogy itt a szamócaszezon vége (az eper hivatalos neve), akcióban 1350 forintért kínálták kilóját. Szőlőből is válogathattunk, persze még ez is import, olasz, 1000 és 1400 forint között érhető el kilója. Van már cseresznye és meggy is, egyik sem lesz nagyon olcsó az idén Egyre több a cseresznye és a meggy is, és nem annyira vészesen drága, mint ahogy azt az agrárszakemberek jósolták, a tavaszi fagykárokból kiindulva. Már ötszáz forintért is vehetünk egy kilót, igaz, ezek még nem a nagy ropogósok. Tudom, ez sem olcsó, de messze van attól – amire számítani lehetett –, hogy háromezer forint alatt nem lesz kilója. Bár az egyik őstermelő elmondta, a legszebb cseresznyéinek kilóját biztos nem fogja ezerötszáz forint alatt adni.