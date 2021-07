Egyre tágul a futsalos kör

A Dunaújváros Futsal nyári gyermektábora az elmúlt két hétben várta a sportág iránt érdeklődő fiatalokat. A tábor központi helyszíne a Dunaújvárosi Egyetem volt, hiszen a klub a DUE DSE sportegyesület egyik meghatározó sportágát képviseli.

A tábori program nem csak a labdarúgásra és a futsalra fókuszált, hiszen a gyerekek minden más, zárt térben űzhető csapatjátékot is kipróbálhattak, hogy aztán a tapasztalatok megszerzése után könnyebben választhassanak a sportágak közül. A nyári táborozás legfontosabb célja a sport, a mozgás megszerettetése volt. A városi élményfürdő idilli körülményei között beszélgettünk Facskó József edzővel.

– A mostani csapatomban az új jelentkezők mellett örömmel láttam, hogy a korábbi évekből is voltak visszatérők, akik ezek szerint korábban is jól érezték magukat. Ez egy kellemes tábor, évek óta igyekezünk, hogy a szülők egy kicsit fáradt, de jókedvű és megfelelő magatartású gyereket kapjanak vissza tőlünk. Figyeltünk a rendes utcai viselkedésre, a köszönésekre, az étkezés módjára is. A játék, vagy éppen a fürdőzés persze önfeledt programot jelentett mindenki számára. Mindenütt vigyázni kell a ránk bízott gyerekekre, és ez ugyanígy történt az élményfürdőben is. Nagy figyelmet fordítottunk a gyengébb úszókra, ebben a nagyobbak is segíthettek már. Már az első napokban jó kis közösség alakult ki – tette hozzá a táborvezető, majd arra a kérdésre, hogy szigorú-e, így válaszolt:

– Egyre inkább az vagyok, legalábbis a mai értékrendek szerint! Valamilyen határokat kell szabjunk, hogy testileg és lelkileg is mindenki épen zárja ezeket a napokat. A csúnya beszédet nem szeretem, azért cserében néhány fekvőtámaszt kell bemutatni, így aztán a második naptól ezzel sem volt gond.

Hasznos tanácsokkal gyarapodtak a résztvevők

– És a labda? – vetettük fel.

– Az egy örök varázs. Ez ugyan nem egy focisuli, de egy hét alatt nagyon sok hasznos tanáccsal láttuk el a résztvevőket, akiket aztán az ősztől szívesen várunk vissza, egy igazi futsaltanulásra! Nem volt nehéz megszerettetni velük ezt a sportágat – mondta el Facskó József.

A futsaltáborok állandó résztvevőiként belenőttek ebbe a sportos világba. Nagy Johanna, a Rudas tanulójaként, már a közösségi munka részeként is örömmel vállalta a feladatokat.

– Már szinte állandó tagnak érzem magamat. Úgy érzem, az első hét is nagyon jól sikerült, de a második csapattal is jól mentek a dolgok. Volt, hogy egész nap meccseztünk, a végére már alaposan elfáradtunk, de megérte. Ebben az új szerepben közösségi munkát végezve is nagyon jó volt itt lenni. Szeretem a gyerekeket, és a kicsiket bízták rám, aminek nagyon örülök – foglalta össze tábori élményeit a fiatal hölgy.