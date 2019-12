Egyházaink adventjéről

Az advent a keresztény vallási közösségek számára az egyik legfontosabb időszak. Jézus Krisztus eljövetelére készülve városunkban is több program is várja a hívőket.

December elsején megkezdődött az advent, amely egyben az egyházi új év elejét is jegyzi. Dunaújváros római katolikus templomaiban meggyújtották az adventi koszorú első, hagyományosan lila gyertyáját, amely a liturgiában a bűnbánatot, a szent fegyelmet és az összeszedettséget jelenti. A koszorúk díszítését jellemzően a hitoktatásban részt vevő diákok végzik, a rajta szereplő három lila mellett a harmadik héten az örvendezést jelentő rózsaszínű gyertya lángja lobban fel.

Az adventnek kettős jellege van. Ahogy dr. Fekete Gábor Lajos, a dunaújvárosi római katolikus plébánia kántora, orgonistája, sajtóreferense fogalmaz: „A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának az emberekhez való első eljövetelére emlékeznek a katolikus hívők. Egyúttal azonban olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányíthatja figyelmüket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ideje.”

Az advent hétvégéin az énekes-orgonás szentmisék a szokásos időpontokban, azaz szombatonként este 18 órakor és vasárnaponként délelőtt 8.30-kor a nagytemplomban, szintén vasárnap 10.30-kor pedig az óvárosi templomban látogathatók. Ezekben a heteken tartja a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusa is hagyományos év végi koncertjét, amely minden alkalommal telt ház mellett zajlik. A tavalyi évben fellépett az intézmény kis- és nagykórusa, fiúkórusa és több diákcsoportja is, a repertoár pedig klasszikus adventi és karácsonyi dalokból, kórusművekből állt. Az idei koncertjük is hasonlóan színesnek és színvonalasnak ígérkezik, így mind a fellépők, mind a szervezők szeretettel várják a karácsonyra készülő közönséget. Az adventi forgatag rendezvénysorozatának részeként a Krisztus király főtemplomban idén december 10-én, kedden 16.30-as kezdettel csendülnek fel a hangszerekkel kísért hangverseny első dallamai. A koncert mindenki számára nyilvános, a belépés pedig díjtalan.

A dunaújvárosi római katolikus plébánia a rendezvény kapcsán külön felhívja a hallgatóság figyelmét arra, hogy öltözzenek melegen, hiszen a padok fűtése csak szerényen kompenzálja a fagyos téli időjárást, valamint kérik, hogy a parkolási nehézségek elkerülése végett inkább gyalog vagy tömegközlekedéssel, mint autóval érkezzenek.