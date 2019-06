Egyetlen este programjai két helyszínen

Az idei Múzeumok Éjszakája is programban gazdag volt, bár az eső közbeszólt

Ha Múzeumok Éjszakája, akkor két, városi helyszínen biztosan felpörög az élet: a kőtári rengetegben és a Kortárs Művészeti Intézetben. Élményjelentésünk, esőszemlével.

Dunaújváros A korábbi években megszokottak szerint a Kortárs Művészeti Intézetben ezúttal is egy kis összművészeti koktéllal várták a lelkes múzeumtúrázókat szombaton este. A KMI-nek bőven volt mit megmutatnia, hiszen a közelmúltban mutatkozott be a ház két friss kiállítása, pontosabban csak másfél, de erről majd később.

A 2017-ben sikerrel újraindított acélszobrász alkotótelep biennálé-módban üzemel, és mivel a szervezőcsapatnak és a mögéjük/melléjük beállt támogatóknak sikerült előteremteni a forrásokat, így most Cseh Lili, Erős Ágost Koppány, Gróf Ferenc és Melkovics Tamás képzőművészek kaptak lehetőséget a szó szoros értelmében a gyári munkára és együttdolgozásra. Ennek eredménye lett a Ferrum névre hallgató kollektív tárlat, amelyet szombaton a dunaújvárosi acélszoborpark kiváló ismerője és kutatója, Nagy Annamária művészettörténész vezetésével szemlézhettek az érdeklődők. Akik megismerkedhettek az alkotótelep mélyrétegeivel, az alkotás teljes folyamatával, valamint az elkészült művek eredettörténetével, valamint rálátást kaphattunk arra is, hogy a kiállított szobrok milyen helyet is foglalnak el a képzőművészek eddigi pályafutásában. A „vasgyári szemlét” követően már Deák Nóra, a KMI vezetője vette kezelésbe a csoportot, amely jólnevelten át is ballagott a végleges formáját éppen a múzeumok éjszakájára elnyerő Salakházhoz, amely Markus Heinsdorff munkája. A házigazda intézmény, a budapesti Goethe Intézet és a Dunaújvárosi Egyetem összefogásával létrejött installáció valóban különleges élményt nyújt. Mint Deák Nóra kiemelte, Markus Heinsdorff nemzetközileg elismert szobrász, aki főként a természettel, a fajokkal, az elemekkel és nyersanyagokkal kapcsolatos alkotásai mellett a tér problematikájával foglalkozik, és bár nem építész, számos építészeti művet alkotott már. Ide tartozik a dunaújvárosi is, amely kapcsolatos város ipari-indusztriális történetében. Jelen esetben a kohósalakhoz, amelyből egy bejárható házat épített – helyi munkatársak segítségével. E pontnál kell megjegyeznünk: a KMI-ben jelenleg fellelhető salak semmilyen egészségkárosító hatással nem bír.