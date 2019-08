Egy új, az igazi arcát mutatta Curtis Daruszentmiklóson

Nagy és nehéz utat járt be, amiért sokan a pokolra kívánták. Nem akartak neki megbocsátani, és hitték is, meg nem is, hogy megváltozott. Daruszentmiklóson a hívek és a kételkedők is a színpad elé álltak, hogy megnézzék maguknak.

– Azt mondtad a közönségnek, hogy szeretlek benneteket, és szükségem van rátok!

– Ez eddig is így volt, de sajnos történt valami, ami néha fontosabb lett minden másnál. Hála Istennek mára már csak arra koncentrálok, amire hivatott vagyok, és amit ő adott ajándékba. Szerencsére az új dalaimat szeretik, ezért a lemez platina lett, és az is igazolta, hogy egy nagyon jó bulit csináltunk itt Daruszentmiklóson.

– Közvetlenül eléjük álltál…

– Igen, mert szerintem ez fontos. Nem szeretem, ha nagyon távol van a közönség a színpadtól, ezért egészen eléjük mentem, amennyire a kordon engedte. Szeretek velük kontaktban lenni, és a dalok között még jobban fölvenni velük a kapcsolatot. Az is fontos, hogy érezzék, hogy a részesei a bulinak, mert ez sokkal jobbá teszi a hangulatot. Kifelé ez úgy látszik, mintha mindenki a spanom lenne. Tudod, ők a haverok, barátok, harcostársak, akikkel a buliban együtt vagyunk. Ettől lesz igazán jó a találkozásunk. Attól függetlenül, hogy az élet kiemelt és a sors más lehetőségeket adott a számomra, s abból élhetek, amit szeretek, én is telepi gyerek voltam. Hallgatják és énekelik a dalaimat. Az én erőm abban van, hogy a mai napig nem felejtettem el, hogy én is az utca gyereke vagyok. Közhelynek hangzik, de az a baj, hogy igaz.

– Újra tudsz mosolyogni!

– Nem a régi arcom tért vissza, hanem bízok benne, hogy ez az új, az igazi. Szerintem egy új Curtist kapott a közönség! Ami nagyon fontos, hogy velük együtt a feleségem, a családom, és most már a kisfiam is.

– Egy kisráccal egész jót énekeltél!

– Amikor előre mentem, láttam, hogy a kisfiú nagyon érti a videózást (engem akart fölvenni) és gondoltam, hogy mutatok neki egy még attól is jobb helyet, mint az első sor, és máris fölvittem a színpadra. Aztán toltunk egy jó kis duettet.

Curtis új klippel jön ki szeptemberben, és arra készül, hogy majd élőben, zenekarral dolgozhasson

– Zenei tervek?

– A négy új dal bent készült a rehabon, még januárban. Azóta további hárommal is megvagyok és szeptember végén egy új videóklippel is kijövök. Arra is készülök, hogy majd élőben, zenekarral dolgozhassak. Vígh Arnold barátommal, akivel a lemezt is készítettük, aki egyébként a zenekaromnak volt a vezetője, egy újat csinálunk, akikkel jövőre mint a Curtis Produkció koncertezhetünk.

– Kiülsz a közönséghez.

– Láthattad, egy órával előbb érkeztem, akkor is ezt csináltam. Egy előadónak meg kell tisztelnie az embereket, mert ők miatta jönnek el. Fölvállalják a fáradságot, hogy láthassanak. Egész héten dolgoztak, és most eljönnek, hogy jól érezzék magukat. Sőt, vannak olyan helyek, ahol ezért fizetnek is. Szerintem az a minimum, hogy egy kicsit kimész, hogy találkozhassanak veled.

– Család?

– Működik és szuper! Nagyon jól érzem magam. Nem gondoltam, hogy azt fogom mondani egy férfira, hogy szerelmes vagyok belé. Pedig a fiammal ez a helyzet.