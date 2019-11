Egy teljes nap az egészségről

A Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi szervezete egészségnapot tart november 13-án.

A rendezvény 10 órakor kezdődik a Munkásművelődési Központban, és egész ideje alatt lehetőségük lesz a kilátogatóknak ingyenes és térítéses szűréseken is részt venni. Előbbiek közé tartozik a hemoglobin- és vércukorszint ellenőrzése, a BMI megállapítása, testzsírszázalék-, valamint vérnyomásmérés is. Díjköteles, de bárki igénybe veheti az EKG-vizsgálatot, allergia- és vashiány-teszteket. Részt vehet gyomorbántalmak, valamint prosztatarák szűrésén és megnézetheti a koleszterinszintjét is, mindezeket egyetlen csepp vérből.

Ingyenes lesz a vérnyomás-, vércukor-, hemoglobin- és testzsírszázalék-mérés is

A rendezvény alatt folyamatosan dr. Barna T. Katalin főorvos beszél a véradás fontosságáról. Reszegi Imre megyei vezető mentőtiszt „Elsősegélynyújtás a családban és a közúton” címmel tart gyakorlatias előadást. Előzetes telefonos bejelentkezést követően dr. Kemény János számítógépes talpvizsgálatot végez.

A délután folyamán és számos előadást hallhatnak az érdeklődők. A Szevenke Kft. termékbemutatója során a Waterjel égési zselé, égési kötszerek, exaderm bőrvédő hab és a láthatatlan kesztyű előnyeit és használatát ismerhetjük meg, valamint beszélnek arról is, hogy a bioéletmód jó, és nem feltétlenül drága. 14 órakor dr. Fábián Károly urológus a proszta­tarák szűrésének fontosságáról tájékoztatja a közönségét, majd fél négykor dr. Horváth Ágota sebész főorvos tér ki a mai kor betegségeire.

A programok zöme ingyenes, fókuszban a férfiegészség lesz, tekintettel arra, hogy a november a prosztatarák megelőzésének hónapja. TA