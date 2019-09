Egy rangos fesztivál különleges helyszínen

Minden eddiginél különlegesebb helyszín, a Stílusos Vidéki Szállodák vendégeskedése, gasztroszínpad, megannyi workshop, előadás, gyereksarok, környezettudatos tálalási szemlélet, regionális alapanyagok és Tóth Vera esti koncertje várja a vidéki gasztronómia elkötelezett híveit Rácalmáson, a Magyar Turisztikai Ügynökség által támogatott SVÉT 11.0 nagyszabású rendezvényén.

A Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) hagyományos éves közönségtalálkozójának az idei évben a rácalmási Jankovich-­kúria ad otthont. A rendezvényen 19 étterem mutatkozik be, ezek a kulináris élményműhelyek, bisztrók és apátsági éttermek valóban ritkán mutatkoznak be a nagyközönség előtt, így élmény lesz megcsodálni a kínálatukat. A borászatokat neves gazdák, izsáki (Gedeon Birtok), badacsonyi (Borbély Családi Pincészet), mádi (Royal Tokaji Borászat), noszvaji (Thummerer Pincészet & Szőlőbirtok) és villányi (Gere Tamás & Zsolt Pincészete) borok képviselik, emellett a kávéfőzés specialistái, az olajsajtoló, a sörkészítők, valamint a sajtmanufaktúrák is bemutatkoznak.

A program szeptember 7-én, szombaton este egy jótékonysági vacsorával kezdődik a Jankovich-kúria Welness Hotelben. Másnap kerül sor a szakmai bemutatókra, 9 órától a stílusos reggelizés lesz „terítéken” a Stílusos Vidéki Szállodák standján, amelyet a télikertben rendezett állófogadás keretében mutatnak be.

Déli 12 órakor nyitnak a SVÉT-éttermek, ezt követően sok különleges témáról, a kovászos kenyérről, a csokoládéról, a sörről, a kávéról, a borról, a pálinkáról hangzanak el különböző megközelítési szempontú előadások.