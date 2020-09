Egy piac, ahol a tárgyaknak múltjuk van

A bolhapiacra nem úgy megyünk, mint egy plázába, vagy mint a hétvégi nagy bevásárlásra. Ezt nem akarjuk gyorsan elrendezni.

Kulcs

Itt ráérősen sétálunk, ez nem a rohanás ideje. A használt áruk között sok kincset találhat a szemfüles nézelődő. A kínálat állandóan cserélődik, sosem lehet tudni, mikor bukkanhatunk rá egy számunkra fontos tárgyra. A filléres áruk között válogatva közben sokat beszélgetünk, mert ezeknek a tárgyaknak múltjuk van. Emlékeket, történetek rejtenek vagy juttattnak eszünkbe. Ezek a piacok talán pont ezért egyre népszerűbbek.

Bolhapiacot rendeztek Kulcson is szeptember 13-án, vasárnap délelőtt a polgármesteri hivatal és faluház közötti téren. Ismét szeretettel vártak mindenkit egy kis nézelődésre, vagy vásárlásra a szervezők. Pádár Edit főszervező és ötletgazda is ott volt a szép, őszi napsütésben a szokásos pultja mögött.

– Már hat éve csináljuk, ha a körülmények engedik, minden hónapban megtartjuk a bolhapiacot. Most a pandémia idején kicsit visszavonultunk, és a nyarat is inkább a pihenésre szántuk. Talán most ezért vagyunk ilyen sokan árusok és vásárlók egyaránt. Már mindenkinek szüksége van a bolhapiaci közösség hangulatára. Az időjárás is pompás, kívánni sem tudtam volna ideálisabbat, és ma itt van a kulcsi kötődésű kürtőskalácsos is, aki az isteni illatokkal idecsalogatja a vevőket. Ha már finomság, akkor kint van velünk a Siba Sajtporta is, és az érdekesség kedvéért a közel harminc árus mellett a gyönyörű faáruit árulja egy kiskunhalasi eladó is – monta el Pádár Edit szervező.